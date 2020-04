6 nước châu Âu lên án các vụ thử tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 31/3 đã mở cuộc họp kín qua video để thảo luận về các vụ khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các nước thành viên Hội đồng bảo an đã không đạt được thỏa thuận để đưa ra tuyên bố chính thức. Chỉ các quốc gia thành viên châu Âu là Đức, Bỉ, Estonia, Anh, Ba Lan và Pháp ra tuyên bố lên án 4 vụ thử tên lửa gần đây của Bắc Triều Tiên.Ngày 2 và 9/3, Bình Nhưỡng đã phóng pháo phản lực siêu lớn trong khuôn khổ cuộc tập trận mùa đông. Ngày 21/3, quân đội nước này tiếp tục phóng tên lửa chiến thuật, và mới đây nhất là ngày 29/3, Bình Nhưỡng phóng hai vũ khí được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Đông Bắc vùng biển phía Đông.Các thành viên Hội đồng bảo an châu Âu quan ngại sâu sắc về các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên tiếp của Bình Nhưỡng. Từ tháng 5 năm ngoái đến nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành 17 vụ thử tên lửa. 6 quốc gia thành viên đánh giá hành động này cho thấy Bình Nhưỡng đang nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo tầm ngắn và các chương trình tên lửa vũ khí đạn đạo. Điều cần thiết ngay lúc này là Hội đồng bảo an phải thực hiện triệt để các lệnh trừng phạt lên Bắc Triều Tiên.Trong khi đó, Trung Quốc và Nga nhấn mạnh phải dỡ bỏ lệnh cấm vận với miền Bắc mới có thể dập tắt nỗ lực thử nghiệm tên lửa của nước này. Đáp lại, các nước thành viên châu Âu khẳng định Liên hợp quốc thực hiện chế tài triệt để mới là biện pháp ngăn chặn các hành vi không phù hợp của Bắc Triều Tiên. Các nước còn lấy làm tiếc về việc lãnh đạo miền Bắc ưu tiên phóng tên lửa hơn là phòng chống đại dịch corona-19, đang gây khủng hoảng toàn cầu.