Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 9.976 ca nhiễm COVID-19, tăng 89 ca tính đến 0 giờ ngày 2/4

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 2/4, Hàn Quốc đã có tổng cộng 9.976 ca nhiễm COVID-19, tăng 89 ca so với số liệu lúc 0 giờ một ngày trước.Trong các ca nhiễm mới, thành phố Daegu chiếm nhiều nhất với 21 ca lây nhiễm tập thể tại bệnh viện, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở địa phương này lên 6.725 ca. Tiếp đó là tỉnh Gyeonggi với 17 ca, thành phố Seoul 14 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 6 ca, thành phố Incheon 4 ca, các tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Nam Jeolla và tỉnh Bắc Chungcheong mỗi nơi 2 người, các tỉnh Gangwon, thành phố Gwangju và thành phố Ulsan mỗi nơi 1 người. 18 ca dương tính được xác định trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm nhập cảnh từ nước ngoài lên 601 ca.Tính đến ngày 1/4, đã có 7.558 người nhập cảnh vào Hàn Quốc, 70% mang quốc tịch Hàn. Có 158 người nước ngoài nhập cảnh theo diện lưu trú ngắn hạn và đã được đưa tới trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ để cách ly hai tuần.Bắt đầu từ tháng 4, Hàn Quốc áp dụng biện pháp cách ly hai tuần bắt buộc với toàn bộ người nhập cảnh từ nước ngoài, du khách nhập cảnh từ Châu Âu sẽ được đưa đi xét nghiệm ngay tại sân bay.Cho đến nay, đã có 52 trường hợp vi phạm quy định cách ly bắt buộc, 6 trường hợp trong đó đã bị khởi tố.Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã có tổng cộng 169 ca tử vong do dịch COVID-19, tăng 4 người so với số liệu một ngày trước. Số ca được điều trị khỏi và dỡ bỏ cách ly tăng 261 người, đạt tổng cộng 5.828 người, tỷ lệ tử vong là 1,69%. Trong tổng số 431.743 ca xét nghiệm, 403.882 ca cho kết quả âm tính, 17.885 ca đang chờ kết quả.