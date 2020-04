Hơn 100 công dân Hàn ở Morocco đã về tới Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/4 cho biết chuyến bay đặc biệt do Chính phủ Morocco cung cấp chở 105 công dân Hàn mắc kẹt tại nước này về nước đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon vào 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Máy bay khởi hành tại Morocco vào 3 giờ 20 phút chiều 2/4 (giờ địa phương).Hành khách trên chuyến bay gồm 45 tình nguyện viên của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cùng khách du lịch và những người cư trú ngắn hạn mắc kẹt tại Morocco do Chính phủ nước này yêu cầu dừng toàn bộ các chuyến bay để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan.Đại sứ quán Hàn quốc tại Bolivia cũng cho biết 8 công dân Hàn mắc kẹt do lệnh phong tỏa biên giới của nước này đã lên chuyến bay thuê bao của Mỹ xuất phát từ Santa Cruz về tới thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) chiều 2/4 (giờ địa phương). Đây là lần thứ hai công dân Hàn được sơ tán khỏi Bolivia bằng máy bay thuê bao của Chính phủ Mỹ, sau đợt đầu ngày 28/3 sơ tán 47 người Hàn.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nga ngày 2/4 (giờ địa phương) cho biết đã thảo luận với Cơ quan quản lý hàng không Nga để chuẩn bị chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air đưa công dân về nước. Chuyến bay dự kiến khởi hành vào 6 giờ 55 phút chiều tối 7/4 tới.Lần này, chỉ có những người mang quốc tịch Hàn Quốc được phép lên máy bay về nước. Hành khách sẽ được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên máy bay, và phải thực hiện tự cách ly bắt buộc 14 ngày ngay sau khi nhập cảnh.Hội người Hàn tại Matxcơva, phụ trách khảo sát nhu cầu về nước của công dân tại Nga, cho biết hiện có khoảng 270 người mong muốn về nước.