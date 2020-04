Số người tị nạn Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc thấp kỷ lục trong 11 năm

Photo : Getty Images Bank

Theo thống kê do Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố ngày 3/4, trong quý I năm nay, có 135 người tị nạn Bắc Triều Tiên, gồm 39 nam và 96 nữ, tới tìm cuộc sống mới tại miền Nam.Đây là con số thấp kỷ lục trong các quý I kể từ năm 2009, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái (229 người).Nguyên nhân được phân tích là do chính quyền miền Bắc tăng cường giám sát khu vực biên giới tiếp giáp Trung Quốc, và tình hình tại các nước có người tị nạn lưu vong cũng thay đổi nhiều.Số người tị nạn Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc liên tục tăng từ năm 2000, đạt đỉnh điểm 2.914 người năm 2009, và đang có xu hướng giảm dần.