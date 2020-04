Thặng dư cán cân vãng lai tháng 2 đạt 6,41 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), cán cân vãng lai trong tháng 2 của Hàn Quốc đạt thặng dư 6,41 tỷ USD, tăng 2,56 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái (3,85 tỷ USD).BOK giải thích nguyên nhân là nhờ số ngày nghỉ Tết Nguyên đán thay đổi, số ngày sản xuất tăng lên, tình hình thị trường chíp bán dẫn đang khởi sắc dẫn đến thặng dư cán cân hàng hóa tăng, số lượng người Hàn xuất cảnh giảm cũng khiến cán cân dịch vụ cải thiện.Tháng 2 năm nay, số ngày làm việc tăng 3,5 ngày so với năm ngoái, sản lượng xuất khẩu thiết bị công nghệ thông tin và chíp bán dẫn lần lượt tăng 51,3% và 27,9% so với cùng kỳ năm 2018.Cán cân thu nhập thặng dư 1,25 tỷ USD nhờ lợi nhuận của các khoản đầu tư vào thị trường nước ngoài tăng lên.Thặng dư cán cân hàng hóa đạt 6,58 tỷ USD, tăng 1,16 tỷ USD so với một năm trước (5,42 tỷ USD).Kim ngạch xuất khẩu đạt 41,82 tỷ USD, tăng 4%, kim ngạch nhập khẩu đạt 35,24 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Bên cạnh đó, do dịch COVID-19 khởi phát từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) hồi cuối tháng 1 khiến nhiều nhà máy ở nước này phải đóng cửa, sản lượng xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đã giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Cán cân dịch vụ thâm hụt 1,45 tỷ USD, giảm 90 triệu USD so với một năm trước.Do hệ luỵ của dịch COVID-19, cán cân du lịch thâm hụt 570 triệu USD, giảm 270 triệu USD so với một năm trước.