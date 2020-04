Nợ quốc gia Hàn Quốc tăng 49,2 tỷ USD năm 2019

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo quyết toán quốc gia năm 2019 công bố tại cuộc họp Nội các hôm thứ Ba (7/4), nợ quốc gia Hàn Quốc năm 2019 là 1.743.600 tỷ won (1.427 tỷ USD), tăng 49,2 tỷ USD so với năm trước, do phát hành trái phiếu Chính phủ để bù đắp thâm hụt ngân sách.Chỉ tính riêng khoản nợ của Chính phủ trung ương và các địa phương đã là 728.800 tỷ won (596,4 tỷ USD), tăng 48.400 tỷ won (39,6 tỷ USD) so với năm 2018. Đây là lần đầu tiên khoản nợ này vượt ngưỡng 700.000 tỷ won.Cán cân ngân sách trong một năm qua thâm hụt 12.000 tỷ won (9,82 tỷ USD), là mức thâm hụt cao nhất trong 10 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.Mức thâm hụt lên đến hơn 43.000 tỷ won (khoảng 35,19 tỷ USD) nếu so sánh với thặng dư 31.200 tỷ won (25,5 tỷ USD) của năm 2018.Tổng thu chi ngân sách trừ các quỹ an sinh xã hội, chỉ số phản ánh tình hình tài chính thực tế của Chính phủ, đạt mức thâm hụt kỷ lục 54.400 tỷ won (44,6 tỷ USD) kể từ năm 1990 đến nay.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc giải thích nguyên nhân là do các khoản thu bị giảm, và thuế tăng thêm được tính vào khoản thuế phân bổ về các địa phương.