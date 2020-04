Nhiều công dân Hàn Quốc và Nga chưa thể về nước do Nga ngừng hoàn toàn các chuyến bay quốc tế

Photo : YONHAP News

Do Cục hàng không Liên bang Nga tạm thời ngừng hoạt động của tất cả các chuyến bay quốc tế, gồm cả các chuyến bay thuê bao đặc biệt chở công dân các nước về nước từ đêm 4/4, hai chuyến bay đặc biệt đưa công dân Hàn Quốc về nước đã bị hủy bỏ.Theo đó, máy bay của hãng hàng không Aurora dự kiến xuất phát từ Chabarovsk (Nga) vào 1 giờ chiều 8/4 đến Hàn Quốc đã bị hủy do không được chính quyền địa phương cấp phép cất cánh. Chuyến bay từ Vladivostok đi Incheon vào 11 giờ sáng cùng ngày cũng đã bị hủy vì lý do tương tự.Ngày 7/4, chuyến bay xuất phát từ Chabarovsk đi Incheon bị hủy ngay trước giờ cất cánh đã khiến 19 công dân Hàn Quốc không thể về nước. Hãng thông tấn RBC của Nga đưa tin Cục Hàng không Liên bang đã hủy bỏ quyền cho phép khai thác chuyến bay do có nhầm lẫn về số lượng hành khách trên chuyến Khabarovsk-Incheon và chuyến Incheon-Khabarovsk.Hiện tại, 128 Hàn kiều vẫn đang ở khu vực Viễn Đông của Nga.Với lý do trên, 40 công dân Vùng liên bang Viễn Đông của Nga cũng đang mắc kẹt tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc).Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc cho biết sẽ xúc tiến sử dụng máy bay của các hãng hàng không trong nước nếu tình hình ở Nga quá khó khăn.Trong một tin liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chỉ trong ngày 7/4, 389 công dân Hàn ở nhiều quốc gia khác như Hungary, New Zealand và Kenya đã về nước an toàn.Trong ngày 8/4, khoảng 260 công dân Hàn Quốc từ Nga đã về nước trên chuyến bay đặc biệt do Hiệp hội người Hàn Quốc tại địa phương chuẩn bị. Ngày 9/4, gần 300 người nữa sẽ trở về từ Sydney, Australia.Ngoài ra, công dân Hàn tại Uganda, Angola, Namibia, Tunisia, Congo, Lào, Kyrgyzstan và Kazakhstan cũng đang tìm cách về nước với quy mô nhỏ.