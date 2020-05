Xuất khẩu chíp bán dẫn thế hệ mới và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc vẫn tăng bất chấp dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA) ngày 22/5 đã công bố báo cáo "Xu hướng và đánh giá xuất khẩu các mặt hàng tăng trưởng mới". Theo đó, kim ngạch xuất khẩu 8 ngành công nghiệp mới của Hàn Quốc trong quý I năm nay đạt 21 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.8 ngành công nghiệp mới gồm xe ô tô điện, rô-bốt, chăm sóc sức khỏe y sinh học (Bio Health), hàng không và máy bay không người lái (drone), công nghiệp năng lượng mới, vật liệu mới tiên tiến, màn hình thế hệ mới, và chíp bán dẫn thế hệ mới.Trong quý I vừa qua, xuất khẩu chíp bán dẫn thế hệ mới và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe y sinh học tăng lần lượt 22,9% và 26,3%; hàng không và máy bay không người lái tăng 38%; xe ô tô điện tăng 25,1%. Tuy nhiên, ngành công nghiệp năng lượng mới, rô-bốt, và vật liệu mới tiên tiến lại giảm lần lượt 4,7%, 4,6% và 1,5%.Xuất khẩu tổng thể cùng kỳ giảm 1,4%. Đặc biệt, xuất khẩu 13 mặt hàng chủ lực do Chính phủ tuyển chọn năm 2006 như chíp bán dẫn, máy móc, sản phẩm dầu mỏ, xe ô tô đều cho thấy xu thế giảm trong nhiều năm gần đây. Xuất khẩu các mặt hàng này trong quý I giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Hiệp hội thương mại Hàn Quốc nhận định tỷ trọng xuất khẩu 13 sản phẩm chủ lực đang dần được thay thế bởi các sản phẩm tăng trưởng mới. Do đó, Chính phủ cần tìm kiếm và nuôi dưỡng các mặt hàng triển vọng mới, sẵn sàng đối phó với thời kỳ hậu COVID-19. KITA nhận định nhu cầu toàn cầu về các thiết bị kỹ thuật số phục vụ cho họp hành và học tập trực tuyến cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sẽ tăng trong thời gian tới.