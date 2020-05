Gia đình hung thủ ám sát cố Tổng thống độc tài Park Chung-hee đệ đơn yêu cầu xét xử lại

Photo : YONHAP News

Đoàn luật sư biện hộ cho cố tử tù Kim Jae-kyu, cựu Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, bị tử hình vì tội âm mưu gây bạo loạn và ám sát Tổng thống độc tài Park Chung-hee, hôm 26/5 đã tổ chức họp báo cho biết phía gia đình Kim đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu xử lại vụ án này.Ngày 26/10/1979, Kim Jae-kyu bị buộc tội ám sát Tổng thống Park Chung-hee và Chánh văn phòng an ninh Phủ Tổng thống Cha Ji-chul, đến tháng 5/1980 đã bị tử hình.Đoàn luật sư cho biết đã có thêm thông tin và chứng cứ mới nhờ một cuộn băng gần đây của đài JTBC. Trong đó, các nhân viên tình báo đã ghi âm trái phép toàn bộ quá trình xét xử vụ án Kim Jae-kyu năm 1979.Đặc biệt, các luật sư cho biết đã phát hiện Bộ Tư lệnh An ninh (nay là Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quân sự, cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng) can thiệp vào quá trình xét xử, và lời khai của các bị cáo cũng như nội dung xét xử không được ghi chính xác trong biên bản.Gia quyến cố tử tù Kim Jae-kyu cho biết điều họ mong muốn qua phiên xử lại không phải một phán quyết mà là sự thật lịch sử. Đây là lần đầu tiên gia quyến tử tù Kim Jae-kyu đệ đơn xin xét xử lại vụ án này.