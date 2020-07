Hàn Quốc chậm trễ chốt lương tối thiểu năm 2021

Photo : KBS News

Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc, cơ quan đối thoại xã hội giữa giới chủ, giới lao động và Chính phủ với chức năng thẩm định và quyết định mức lương tối thiểu, hôm 29/6 đã tổ chức cuộc họp toàn thể lần ba, phủ quyết đề xuất áp dụng lương tối thiểu khác nhau theo ngành.Cụ thể, trong tổng số 27 thành viên đã có 14 phiếu phản đối, 11 phiếu tán thành và 2 phiếu trống đối với đề xuất này.Đại diện giới chủ lao động đã đề xuất áp dụng lương tối thiểu khác nhau cho từng ngành, nhưng vấp phải sự phản đối của đại diện người lao động với lý do việc này đi ngược lại bản chất bảo vệ người lao động của lương tối thiểu.Cũng trong cuộc họp này, đại diện cả hai phía đều không đưa ra thêm yêu cầu nào liên quan đến lương tối thiểu. Do đó, công tác bàn thảo, thẩm định mức lương tối thiểu cho năm mới 2021 đã bị trễ so với thời hạn quy định.Ủy ban lương tối thiểu dự kiến sẽ chính thức bàn bạc tại cuộc họp ngày 1/7 tới. Được biết, trong nội bộ đại diện giới chủ đang chia rẽ hai luồng ý kiến là giữ nguyên mức lương tối thiểu năm ngoái hay giảm xuống. Trong khi đó, Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc và Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc, hai tổ chức đại diện người lao động lớn nhất, lại đi đến một đề xuất thống nhất. Tuy nhiên, đại diện người lao động nhấn mạnh cả hai bên đều phải đệ trình đề xuất.