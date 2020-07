Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 trong quân đội đã được chữa khỏi

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2/7 thông báo hai quân nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng đã hoàn toàn khỏi bệnh. Như vậy, tất cả các ca nhiễm trong quân đội đều đã được chữa khỏi.Hai quân nhân này gồm một cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng, và một binh sĩ Bộ Tư lệnh tác chiến an ninh mạng thuộc quân đội.Kể từ khi quân nhân đầu tiên được xác nhận nhiễm COVID-19 ngày 21/2, đến ngày 5/5, bệnh nhân cuối cùng đã được chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên chỉ ba ngày sau (8/5), một binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng từng tới một hộp đêm ở khu phố Itaewon (Seoul) đã bị kết luận dương tính với virus COVID-19. Sau đó, quân đội phát sinh thêm 12 ca nhiễm liên quan tới ổ dịch Itaewon, nâng số ca nhiễm trong quân đội lên 58 người.Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cho biết đang tiến hành cách ly 891 người do từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Trong số đó, có 26 người cách ly theo tiêu chuẩn của cơ quan phòng dịch, số còn lại cách ly dự phòng theo tiêu chuẩn riêng của quân đội.