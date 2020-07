Thêm một bộ kit chẩn đoán virus COVID-19 của Hàn Quốc được FDA Mỹ cấp phép

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh toàn thế giới đang hết sức quan tâm tới phương thức phòng dịch của Hàn Quốc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, các kit chẩn đoán COVID-19 của Hàn Quốc đang được cải thiện mạnh mẽ về mặt tính năng.Kit chẩn đoán phân tử do Viện nghiên cứu tổng hợp nano ở Đặc khu nghiên cứu và phát triển Daedeok (thành phố Daejeon), cơ quan nghiên cứu do Chính phủ cấp phí đầu tư, và một doanh nghiệp sinh học vừa và nhỏ của Hàn Quốc đồng phát triển, đã được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp.Đây là sản phẩm mang tính bước ngoặt, có thể chẩn đoán tối đa 100 người cùng một lúc. Đặc biệt, độ chính xác và độ nhạy của bộ kit này cao gấp 2 tới 5 lần so với các bộ kit hiện tại.Sản phẩm này đã hoàn tất phát triển vào tháng 4, được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc cấp phép xuất khẩu ra nước ngoài vào đầu tháng 6, và mới được FDA của Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp gần đây.Đây là lần đầu tiên một sản phẩm đồng phát triển giữa viện nghiên cứu do Chính phủ đầu tư kinh phí và doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc được FDA của Mỹ cấp phép. Ước tính sản phẩm này sẽ đạt doanh thu khoảng 70 tỷ won (58,3 triệu USD) trong và ngoài nước trong năm nay.Tính tới ngày 28/6, đã có 9 doanh nghiệp Hàn Quốc được FDA Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp bộ kit chẩn đoán COVID-19, chiếm khoảng 10% trong 85 doanh nghiệp toàn thế giới, cho thấy Hàn Quốc đang dẫn đầu thị trường này.