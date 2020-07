Hàn Quốc chuẩn bị phương án đối phó dài hạn với dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định chuyển đổi Ủy ban khắc phục sự cố trung ương từ cơ quan tạm thời thành cơ quan thường trực nhằm đối phó với tình huống dịch COVID-19 kéo dài.Trưởng Ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương Yoon Tae-ho trong buổi họp báo ngày 7/7 cho biết phần lớn các chuyên gia đều dự đoán dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài, nên cần tái cơ cấu Ủy ban cho phù hợp. Ông Yoon phân tích hiện tại vẫn chưa có vắc-xin phòng dịch, và sẽ mất nhiều thời gian để thương mại hóa thuốc điều trị. Tỷ lệ tử vong của virus COVID-19 cao hơn cúm H1N1, tốc độ lây lan cũng nhanh hơn. Do vậy, Hàn Quốc cần lên phương án đối phó dài hạn.Ông Yoon cho biết cơ quan phòng dịch vẫn chưa cân nhắc nâng giãn cách xã hội lên mức II trên phạm vi toàn quốc. Theo tiêu chuẩn thực hiện giãn cách xã hội do Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 28/6, giãn cách mức I là khi số ca nhiễm dưới 50 ca/ngày, mức II là từ 50-100 ca/ngày. Ông Yoon giải thích số ca nhiễm mới mỗi ngày là một tiêu chuẩn quan trọng, nhưng tình hình dịch COVID-19 vẫn đang trong tầm kiểm soát.Ngoài ra, trong các ca nhiễm mới, số ca nhập ngoại vẫn đang gia tăng nhưng hầu như không có rủi ro lây lan ra cộng đồng. Đây là một trong các lý do khiến Chính phủ quyết định vẫn duy trì giãn cách xã hội song song với nhịp sống hàng ngày.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 7/7, Hàn Quốc có tổng cộng 13.181 ca nhiễm COVID-19, tăng 44 ca trong ngày 6/7, trong đó có 24 ca nhập ngoại và 20 ca lây nhiễm trong cộng đồng.Một bệnh nhân nam 40 tuổi, làm việc cho một công ty thuê ngoài của một ngân hàng tại tòa nhà 32 tầng có trụ sở của Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ở Yeouido, Seoul đã bị kết luận nhiễm COVID-19 chiều 6/7. Hôm 5/7, người này có triệu chứng đau cơ bắp, nghẹt mũi, đến ngày hôm sau đã xin nghỉ làm để xét nghiệm.Tầng bệnh nhân này làm việc không phải nơi đặt chi nhánh của ngân hàng, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, mà là nơi phát triển chương trình điện toán cho ngân hàng. Ngay khi có kết luận, hơn 210 nhân viên ngân hàng này, gồm cả các nhân viên của đơn vị thuê ngoài, đã bắt đầu tự cách ly và làm việc tại nhà. Kết quả xét nghiệm những người này sẽ có trong ngày 7/7. Cơ quan phòng dịch cho rằng không cần thiết phải đóng cửa cả tòa nhà, nên dự kiến tòa nhà vẫn mở cửa bình thường.