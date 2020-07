Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc dự báo kinh tế năm 2020 tăng trưởng -2,3%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 12/7 đã công bố báo cáo quý II/2020, nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ khó hồi phục trong năm nay.Cơ quan này dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -2,3%, mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, tương tự với dự báo đưa ra hồi tháng 3 năm nay.Cụ thể, KERI dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -1,7% trong nửa đầu năm và -2,9% trong được cuối năm.Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đang dốc toàn lực để khắc phục cú sốc từ đại dịch COVID-19, nhưng do các điều kiện kinh tế trong và ngoài nước vẫn đang hết sức bất lợi, các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc chưa hồi phục, nên kinh tế Hàn Quốc sẽ khó thoát ra khỏi suy thoái.Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc phân tích các yếu tố quyết định tới thời điểm hồi phục của nền kinh tế Hàn Quốc đó là thời điểm dịch COVID-19 chấm dứt, thời điểm và tốc độ hồi phục của các nền kinh tế lớn, các biện pháp đối phó hữu hiệu của Chính phủ.Cơ quan này dự báo tiêu dùng tư nhân, trụ cột cho tiêu thụ nội địa, sẽ tăng trưởng -3,7% trong năm nay. Đầu tư thiết bị tăng trưởng -18,7% do nền kinh tế của nhiều nước xuất khẩu lớn bị co hẹp, tiêu thụ nội địa sụt giảm. Đầu tư xây dựng được dự báo sẽ tăng trưởng -13,5%. Xuất khẩu cũng tăng trưởng -2,2%.Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc lo ngại về khả năng xảy ra tình trạng thất nghiệp quy mô lớn do dịch COVID-19 tái bùng phát, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp sa sút. Tỷ lệ lạm phát năm nay được cho là sẽ đạt 0,3%, thấp hơn 0,1% so với năm ngoái. Thặng dư cán cân vãng lai sẽ giảm 9 tỷ USD so với năm trước, chỉ dừng ở mức 51 tỷ USD.Cơ quan này phân tích do nền kinh tế toàn cầu thu hẹp, mức thặng dư cán cân thương mại hàng hóa sẽ bị giảm mạnh. Trong khi đó, cán cân dịch vụ vẫn tiếp tục thâm hụt.Báo cáo trên chỉ ra rằng Chính phủ Hàn Quốc cần phải xúc tiến các chính sách dài hạn, phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh tế hậu COVID-19, hơn là chỉ tập trung vào các chính sách kích thích kinh tế ngắn hạn, tốn kém ngân sách.