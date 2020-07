Tottenham Hotspur đang đàm phán chuyển nhượng hậu vệ Kim Min-jae

Photo : KBS News

Một nguồn tin thông thạo thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu ngày 15/7 cho biết câu lạc bộ bóng đá Bắc Kinh Quốc An, nơi hậu vệ Kim Min-jae (24 tuổi) của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đầu quân, đang đàm phán với câu lạc bộ Tottenham Hotspur của Anh về việc chuyển nhượng cầu thủ này.Được biết, hai câu lạc bộ đều có thái độ tích cực về thương vụ chuyển nhượng này, và đang đàm phán mức giá chuyển nhượng. Tottenham đề xuất mức giá 12 triệu euro, trong khi câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An yêu cầu khoảng 17 triệu euro.Mùa giải năm nay, Tottenham chơi khá bất an vì thiếu hậu vệ, nên ban lãnh đạo câu lạc bộ có ý định chiêu mộ hậu vệ xuất sắc châu Á Kim Min-jae để giải quyết tình trạng này. Hậu vệ trung tâm duy nhất của Tottenham là cầu thủ người Bỉ Jan Vertonghen nhiều khả năng sẽ rời câu lạc bộ sau khi kết thúc mùa giải năm nay.Nếu Kim Min-jae được chuyển nhượng cho Tottenham thì anh sẽ thi đấu cùng cầu thủ đồng hương là tiền đạo Son Heung-min, thỏa lòng mong đợi của đông đảo người hâm mộ bóng đá.Kim Min-jae hiện đang ở Trung Quốc để chuẩn bị quay lại tập huấn với câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An.Thương vụ chuyển nhượng Kim Min-jae nhiều khả năng sẽ được ấn định trước 25/7, ngày khai mạc Giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc (Super League).