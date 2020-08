Photo : YONHAP News

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 2/8 công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý II năm nay của 13 nước thành viên OECD và Trung Quốc. Theo đó, tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong quý II đạt -3,3%, đứng thứ 2 trên 14 nước.GDP của Trung Quốc, nước chịu cú sốc sớm nhất từ dịch COVID-19, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất 11,5%. Điều này cho thấy Bắc Kinh đang thoát khỏi khủng hoảng dịch bệnh nhanh nhất.Mặc dù đạt tăng trưởng kinh tế -3,3%, song so với Mỹ (-9,5%), Đức (-10,1%), Pháp (-13,8%), Ý (-14,2%), Tây Ban Nha (-18,5%), mức giảm của Hàn Quốc là thấp nhất. Các nước phát triển ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu đạt tăng trưởng trong khoảng -10% hoặc kém hơn. Tốc độ tăng trưởng của các nước mới nổi như Mexico (-17,3%) cũng trì trệ.Bình quân tăng trưởng kinh tế quý II của 14 nước đạt -9,6%.Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 1/8 đánh giá dù chỉ là so sánh đơn thuần, song nếu chỉ xét giá trị tuyệt đối mức giảm GDP, kinh tế Hàn Quốc đã thu hẹp được thiệt hại trong đợt khủng hoảng lần này xuống bằng khoảng 20-30% so với các nước khác. Nói cách khác, mức giảm GDP của Hàn Quốc nhỏ hơn các nước khác rất nhiều.