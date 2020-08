Hóa học LG đứng đầu thị trường pin ô tô điện thế giới nửa đầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường pin ô tô điện toàn thế giới nửa đầu năm nay đã co hẹp hơn 20%, riêng các doanh nghiệp pin Hàn Quốc vẫn duy trì được đà tăng trưởng.Doanh nghiệp điều tra thị trường năng lượng SNE Research của Hàn Quốc ngày 3/8 cho biết tổng dung lượng pin ô tô điện trên toàn thế giới trong 6 tháng đầu năm nay đạt 42,6 GWh (Gigawatt giờ), giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là bởi nhu cầu sử dụng ô tô điện tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc giảm mạnh do kinh tế các nước này rơi vào suy thoái vì đại dịch COVID-19.Do nhu cầu sụt giảm, thị phần của các doanh nghiệp sản xuất pin Trung Quốc và Nhật Bản đều giảm, nhưng của riêng ba công ty sản xuất pin Hàn Quốc lại tăng mạnh.Tính đến tháng 6, thị phần của công ty hóa học LG đạt 24,6% (10,5 GWh), lần đầu tiên vươn lên vị trí số một thế giới trong nửa đầu năm. Dung lượng pin của LG tăng 82,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vươn từ thứ 4 lên thứ nhất.Thị phần của công ty Samsung SDI trong 6 tháng đầu năm là 6% (2,6 GWh), tăng 34,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tiến một bậc so với năm ngoái lên vị trí thứ 4.Thị phần của hãng SK Innovation là 3,9% (1,7 GWh), tăng 66% so với cùng kỳ năm 2019, tăng ba bậc lên vị trí thứ 6 thế giới.Công ty Contemporary Amperex Technology (CATL) của Trung Quốc chiếm thị phần 23,5% (10 GWh), hãng Panasonic của Nhật Bản chiếm 20,4% (8,7 GWh), lần lượt đứng thứ hai và thứ ba thế giới, nhưng dung lượng pin của hai hãng này giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.Lý do khiến ba công ty pin của Hàn Quốc vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng được phân tích là nhờ doanh số các dòng xe ô tô điện lắp pin của Hàn Quốc tăng.Theo khảo sát của hãng SNE Research, công ty hóa học LG vẫn tăng trưởng mạnh là nhờ dòng xe ô tô điện Model 3 của hãng Tesla, Zoe của hãng Renault và E-Tron của hãng Audi (loại 95 kWh) "đắt hàng".Trong khi đó, hãng Samsung SDI tăng trưởng nhờ doanh số khả quan của dòng xe điện E-Tron (loại 71 kWh) của hãng Audi, 330e của hãng BMW, e-Golf của hãng Volkswagen, Poster II Electric của hãng Hyundai, và Bongo 1T của hãng Kia.