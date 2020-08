6 người thiệt mạng, 9 người mất tích do mưa lớn ở Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính tới 10 giờ 30 phút sáng 3/8, đã có tổng cộng 6 người thiệt mạng do mưa lớn kéo dài từ ngày 1/8, tập trung ở khu vực miền Trung với lượng mưa 50-80 mm/giờ.Cụ thể, có 4 người thiệt mạng ở tỉnh Bắc Chungcheong, thành phố Seoul và tỉnh Gyeonggi mỗi nơi 1 người. Các trường hợp mất tích gồm 8 người ở tỉnh Bắc Chungcheong và 1 người ở tỉnh Gyeonggi. Ngoài ra, tỉnh Gangwon, tỉnh Gyeonggi và tỉnh Bắc Chungcheong mỗi nơi ghi nhận 2 trường hợp bị thương.Tổng cộng 818 người dân đã phải sơ tán, gồm 473 người ở tỉnh Bắc Chungcheong, 339 người ở tỉnh Gyeonggi và 6 người ở tỉnh Gangwon. Khoảng 1.540 người đang lánh nạn tại các trung tâm thể thao, hội trường thôn.Tính đến hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận 3.410 vụ thiệt hại. Trong đó, thiệt hại về nhà ở và nhà kính là 3.025 trường hợp, thiệt hại cơ sở hạ tầng công cộng như đường sá, cầu cống là 385 vụ. 2.800 ha đất canh tác nông nghiệp đã bị ảnh hưởng.Chính phủ đã cấm hoạt động với 10 công viên quốc gia và 252 cung đường leo núi. 5 tuyến đường sắt như tuyến đường sắt tỉnh Bắc Chungcheong, tuyến Taebaek (nối từ ga Jecheon, tỉnh Bắc Chungcheong tới thành phố Taebaek, tỉnh Gangwon), tuyến Trung tâm (Chungang), cùng nhiều tuyến đường bộ ở Seoul, thành phố Dongducheon và quận Yeoncheon thuộc tỉnh Gyeonggi đều đang bị kiểm soát khiến xe cộ lưu thông khó khăn.16 nơi trên toàn quốc đã ban lệnh cảnh báo sạt lở, như tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Chungcheong, tỉnh Bắc Gyeongsang; 12 nơi khác ban lệnh chú ý sạt lở. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương hiện đang theo dõi 3.523 khu vực địa hình dễ sạt lở.Ngoài ra, Chính phủ và chính quyền địa phương đang tăng cường quản lý các con đường đi bộ ven suối, đường ven đê và các thung lũng giữa các ngọn núi, đồng thời sơ tán người dân gần các khu vực này.Đặc biệt, mực nước ở cầu Pilseung trên sông Imjin (chảy từ Bắc Triều Tiên qua Khu phi quân sự liên Triều) đã vượt mức quy định để sơ tán người dân. Mực nước ở đập Gunnam (huyện Yeongcheon, tỉnh Gyeonggi) đã đạt tới mức "lưu ý". Mực nước ở đập trên sông Hantan (huyện Yeongcheon, tỉnh Gyeonggi) cũng đạt mức "cần quan tâm".Cầu Jamsu (bắc qua sông Hàn ở quận Yongsan, Seoul) đã bị kiểm soát lưu thông hai ngày liên tiếp. Hầu hết các khu vực trong công viên sông Hàn đều bị nhấn chìm.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã nâng tình trạng đối phó khẩn cấp lên mức cao nhất là mức III từ 3 giờ chiều 2/8. Hiện hơn 21.000 công nhân viên Nhà nước trên toàn quốc đang phải làm việc trong tình trạng khẩn cấp.