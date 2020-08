Photo : YONHAP News

Bộ phim điện ảnh Hàn Quốc “Bán đảo" (Peninsula), phần hai của “Train to Busan” ("Chuyến tàu tới Busan", tên tại Việt Nam là "Chuyến tàu sinh tử"), đã đạt doanh thu phòng vé hơn 40 triệu USD tại 8 quốc gia châu Á.Ngày 4/8, công ty phân phối phim NEW cho biết bom tấn hành động của đạo diễn Yeon Sang-ho sau ba tuần công chiếu tại Đài Loan từ ngày 15/7 đã đạt doanh thu phòng vé trên 10 triệu USD, trở thành tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc ăn khách nhất tại nước này. Doanh thu phòng vé của "Bán đảo" cao gấp đôi phim "Những gã trai hư trọn đời" (Bad boys for life) khởi chiếu hồi tháng 2 tại Đài Loan.Tại Việt Nam, "Bán đảo" thu về 33,3 triệu USD, vượt qua cả tác phẩm đình đám "Ký sinh trùng" (Parasite), xác lập kỷ lục mới cho điện ảnh Hàn Quốc tại quốc gia này.Ở đảo quốc Singapore, nơi mỗi rạp chiếu phim chỉ có tối đa 50 ghế, "Bán đảo" cũng thu về hơn 1,5 triệu USD, vượt qua bộ phim "1917" của đạo diễn người Anh Sam Mendes. Tại Lào, phim đã leo lên vị trí số một phòng vé ngay từ ngày đầu khởi chiếu 29/7.Dự kiến bộ phim sẽ được khởi chiếu tại Bắc Mỹ và Bắc Âu trong tháng này.