Hàn Quốc ghi nhận 33 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 4/8

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 5/8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 33 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 14.456 người. Trong số đó, có 15 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 18 ca nhâp ngoại.Trong số các ca nhiễm phát sinh trong nước, có 6 ca ở tỉnh Bắc Chungcheong, 5 ca ở thủ đô Seoul, 2 ca ở tỉnh Gyeonggi, 1 ca ở thành phố Incheon và tỉnh Nam Gyeongsang.Với các ca nhiễm nhập ngoại, có 6 ca nhập cảnh từ Mỹ, 6 ca từ Uzbekistan, 1 ca từ Kazakhstan, Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Ethiopia.Bước sang tháng 8, số ca nhiễm mới hiện đang duy trì trong khoảng 30 ca/ngày, đạt 31 ca theo số liệu công bố ngày 1/8, 30 ca ngày 2/8, 23 ca ngày 3/8, 34 ca ngày 4/8 và 33 ca ngày 5/8.Số ca tử vong tăng thêm 1 người, thành 302 người. Hiện có 14 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, tăng thêm 1 người. Có 748 người đang được điều trị cách ly, 13.406 người đã được dỡ bỏ cách ly.Thủ tướng Hàn Quốc Chung Se-kyun chỉ thị các địa phương vừa tích cực phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn, đảm bảo cơ sở cư trú tạm thời cho người dân phải sơ tán, vừa tiến hành quản lý phòng dịch COVID-19 triệt để. Ngoài ra, các địa phương phải lập hướng dẫn phòng dịch tại các địa điểm biểu diễn quy mô lớn, tham khảo một số sự kiện được tổ chức gần đây. Từ ngày 18/8, các nhà trẻ ở Seoul và địa phương lân cận sẽ hoạt động trở lại, nên các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng hướng dẫn về phòng dịch, tập trung rà soát những nhà trẻ quy mô nhỏ yếu kém về phòng dịch.Mặt khác, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc gần đây đã tiến hành rà soát 87 cơ sở vui chơi, giải trí như công viên nước, kết quả cho thấy có 12 cơ sở vẫn vi phạm quy tắc phòng dịch như không bố trí ghế ngồi đúng khoảng cách an toàn. Bộ sẽ tiếp tục kiểm tra thường xuyên các cơ sở này, do dự báo lượng người dân tới các công viên nước gia tăng trong thời gian tới do nắng nóng.