Mưa lớn kéo dài ở Hàn Quốc khiến gần 1.600 người bị phải sơ tán

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết tính đến 6 giờ sáng ngày 5/8, đợt mưa lớn cục bộ kéo dài đã khiến 15 người thiệt mạng, 11 người mất tích và 7 người bị thương.Trong đó, số người thiệt mạng ở tỉnh Gyeonggi là 8 người và số vụ mất tích nhiều nhất là ở tỉnh Bắc Chungcheong với 8 người. Tỉnh Gyeonggi có 3 người bị thương, tỉnh Gangwon và Bắc Chungcheong mỗi nơi có 2 người bị thương.Ngoài ra, 1.587 người đã phải sơ tán trong đợt mưa lũ kéo dài, trong đó, 441 người đã về nhà an toàn, 1.146 người vẫn ở nơi tránh trú an toàn, chưa được về nhà. Khu vực chịu tổn thất nặng nề nhất là tỉnh Bắc Chungcheong, tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Gyeonggi, tức miền Trung Hàn Quốc.Mưa lớn cũng gây ra 4.281 vụ thiệt hại về trang thiết bị, 6.525 ha đất canh tác nông nghiệp bị ngập úng. Trong đó, thiệt hại về nhà ở 1.273 vụ, kho hàng và trang trại chăn nuôi của người dân 705 vụ, nhà kính 148 vụ, cầu đường 936 vụ, đường sắt 568 vụ, sạt lở đất 277 vụ.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã nâng cảnh báo nguy cơ thiệt hại bão lũ lên mức cao nhất là "nghiêm trọng" từ 6 giờ chiều ngày 3/8.