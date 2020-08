Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu tăng ngân sách, giám sát toàn bộ bán đảo Hàn Quốc theo thời gian thực đến năm 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10/8 đã công bố "Kế hoạch trung hạn quốc phòng 2021-2025", trình bày kế hoạch triển khai các vũ khí quan trọng trong vòng 5 năm tới.Theo báo cáo trên, ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc sẽ tăng bình quân 6,1% trong 5 năm tới, từ 50.200 tỷ won (42,28 tỷ USD) trong năm nay lên 67.600 tỷ won (56,93 tỷ USD) năm 2025. Nếu ngân sách được phân bổ theo đúng kế hoạch, tổng ngân sách quốc phòng trong 5 năm tới của Hàn Quốc là 300.700 tỷ won (253,54 tỷ USD). Trong đó, khoảng 100.000 tỷ won (84,22 tỷ USD) sẽ được phân bổ để cải thiện sức mạnh phòng thủ, 200.000 tỷ won (168,44 tỷ USD) để điều hành nguồn lực chiến đấu, như tái cơ cấu các đơn vị quân đội.Để đối phó với mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên, Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường năng lực giám sát, trinh sát, đẩy cao năng lực phòng thủ tên lửa cả về chất và lượng theo từng giai đoạn.Từ giờ tới năm 2025, quân đội Hàn Quốc sẽ triển khai vệ tinh trinh sát quân sự, máy bay trinh sát không người lái tầm trung sản xuất bằng công nghệ trong nước, và phát triển vệ tinh trinh sát siêu nhỏ. Ngoài ra, quân đội sẽ tiếp tục khai thác vệ tinh đa năng và máy bay trinh sát không người lái tầm cao Global Hawk hiện hành, đặt mục tiêu theo dõi toàn bộ khu vực bán đảo Hàn Quốc theo thời gian thực.Theo kế hoạch trên, quân đội sẽ triển khai máy bay kiểm soát và chỉ huy mục tiêu di động tương tự máy bay Joint STARS của quân đội Mỹ, nhằm nâng cao năng lực thăm dò và phát hiện các mục tiêu di động trên mặt đất, như bệ phóng tên lửa di động của miền Bắc.Quân đội có kế hoạch sở hữu thêm hệ thống thu thập thông tin tín hiệu 24/24 trên phạm vi toàn bán đảo Hàn Quốc, không chỉ bao gồm Bắc Triều Tiên mà cả Vùng nhận dạng phòng không (KADIZ); và đóng thêm tàu thu thập thông tin tình báo trên biển.Ngoài ra, quân đội cũng sẽ tăng cường năng lực đối phó với tên lửa đạn đạo, như triển khai thêm radar cảnh báo sớm với tên lửa đạn đạo được nâng cao tầm quét, tăng gấp đôi năng lực thăm dò tên lửa so với hiện nay; cải tiến tính năng của trạm kiểm soát tác chiến tên lửa đạn đạo "KTMO-Cell" để nâng gấp 8 lần năng lực xử lý mục tiêu so với hiện tại.Bộ Quốc phòng sẽ tăng số lượng tên lửa đánh chặn lên gấp ba lần, bố trí thêm tên lửa Patriot và phiên bản cải tiến của tên lửa KM-SAM (còn gọi là Cheolmae-2 hay Cheongung), triển khai dự án sản xuất đại trà tên lửa dẫn đường đất đối không tầm xa (L-SAM), phát triển hệ thống đánh chặn pháo tầm xa "Iron Dome" (Vòm sắt) phiên bản Hàn Quốc để phòng thủ pháo tầm xa cũng như tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.Về kế hoạch nâng cao năng lực chiến đấu của hải quân, từ năm sau, quân đội sẽ triển khai dự án đóng tàu sân bay hạng nhẹ 30.000 tấn, có thể bố trí máy bay chiến đấu cất cánh hạ cánh thẳng đứng như F-35B, đóng vai trò tàu chỉ huy đơn vị cơ động trên biển.Ngoài ra, quân đội sẽ đóng tàu ngầm 3.600 tấn và 4.000 tấn, sản xuất máy bay tuần tra trên biển có khả năng tuần tra 24/24, phạm vi tuần tra tăng gấp 1,5 lần; đóng tàu khu trục mới 6.000 tấn, triển khai thêm tàu khu trục Aegis; lắp radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) lên máy bay chiến đấu F-15K, KF-16; triển khai thêm máy bay chiến đấu tàng hình F-35A theo đúng kế hoạch.Bên cạnh đó, quân đội sẽ chính thức nâng cao năng lực tác chiến vũ trụ. Gần đây, Hàn Quốc và Mỹ đã sửa đổi Hướng dẫn phát triển tên lửa, cho phép Seoul phát triển tên lửa vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn. Do đó, quân đội lập kế hoạch phát triển công nghệ tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn có thể gắn vệ tinh loại nhỏ tới năm 2025, xây dựng hệ thống định vị vệ tinh riêng có thể đồng bộ với hệ thống định vị vệ tinh (GPS) của Mỹ.Bộ Quốc phòng nhấn mạnh sẽ nâng cao năng lực chiến đấu trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến nhất để có thể đối phó chủ động với mọi mối uy hiếp, xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh.