Dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng bình quân 1,76%/năm giai đoạn 2019-2024

Photo : YONHAP News

Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) ngày 12/8 cho biết ngân hàng Citibank và cơ quan phân tích kinh tế của Anh Capital Economics (CE) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng bình quân 1,76%/năm giai đoạn 2019-2024.Hai tổ chức trên chia các quốc gia trên toàn thế giới thành 4 nhóm, trong đó Hàn Quốc được xếp vào nhóm 10 "quốc gia phát triển tăng trưởng cao" cùng Hong Kong. Trung Quốc và Ấn Độ nằm trong nhóm 65 "quốc gia mới nổi tăng trưởng cao", tỷ lệ tăng trưởng dự báo 3,47%. Mỹ và Anh thuộc nhóm 24 "nước phát triển tăng trưởng thấp", tỷ lệ tăng trưởng bình quân 1,07%. 10 nước được xếp vào nhóm "nước mới nổi tăng trưởng thấp" như Brazil, Argentina có tỷ lệ tăng trưởng bình quân là 0,62%.Theo đánh giá của hai tổ chức trên, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng bình quân 2,63%/năm giai đoạn 2019-2024, giảm 0,7% so với dự báo trước đó.Trong ba yếu tố sản xuất là lao động, vốn và năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP), tỷ lệ đóng góp của vốn vào tăng trưởng kinh tế thế giới giảm từ 0,26% trong năm ngoái xuống -0,39% trong tháng 6 năm nay, kéo dự báo tỷ lệ tăng trưởng toàn cầu đi xuống.Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) là khoản tăng giá trị gia tăng của các yếu tố không được giải thích bằng lao động và vốn, có liên quan mật thiết tới đổi mới quá trình sản xuất. Đối với yếu tố này, do ảnh hưởng từ mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung và đại dịch COVID-19, tình hình đầu tư toàn cầu đang ngày càng nghiêm trọng. Đầu tư thực tế của Mỹ trong năm nay được dự báo giảm 10% so với năm ngoái, của Anh và châu Âu giảm 25%.Chuyên viên nghiên cứu Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc Kim Ki-bong cho biết do dịch COVID-19 vẫn diễn tiến nghiêm trọng, có thể triển vọng tăng trưởng sẽ còn giảm tiếp. Chính phủ Hàn Quốc cần thúc đẩy đầu tư tư nhân để tăng dòng vốn, triển khai chính sách tài khóa để bồi dưỡng công nghệ tiên tiến.