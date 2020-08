Giá nhà ở Hàn Quốc tăng mức trung bình và thấp so với thế giới

Photo : YONHAP News

Dựa vào chỉ số giá nhà thực tế toàn cầu (Global Real House Price Index), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 12/8 cho biết tính đến quý III/2019, trong khi giá nhà trên toàn thế giới tăng cao nhất từ trước đến nay thì tỷ lệ tăng giá nhà ở của Hàn Quốc chỉ ở mức trung bình và thấp.Từ quý IV/2018 đến quý III/2019, tỷ lệ tăng giá nhà ở Hàn Quốc là 1,1%, đứng thứ 37 trong tổng số 45 quốc gia tăng giá nhà. Trong 37 nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tăng giá nhà ở Hàn Quốc xếp vị trí thứ 26.Xét theo từng quốc gia, Philippines là nước tăng giá nhà nhiều nhất với 20%, tiếp theo là Bồ Đào Nha (10,5%) và Latvia (10,4%). Tỷ lệ tăng giá nhà ở các nền kinh tế lớn như Đức (3,4%), Pháp (2,3%), Trung Quốc (2,3%), Mỹ (1,6%) cũng cao hơn Hàn Quốc. Ngược lại, các quốc gia có tỷ lệ tăng giá nhà thấp hơn Hàn Quốc là Nhật Bản (1%), Ý (0,1%), Anh (-0,6%), Hong Kong (-4,4%), Australia (-5,3%).Tuy nhiên, do chỉ số trên của IMF tính gộp toàn bộ bất động sản trên toàn quốc, gồm tất cả các loại hình nhà ở, và phản ánh cả tỷ lệ lạm phát nên không thể hiện được xu hướng tăng vọt giá căn hộ ở thủ đô Seoul, điểm nóng nhất của thị trường bất động sản Hàn Quốc.Nếu lấy giá nhà năm 2010 làm mức tiêu chuẩn (100 điểm), so với thu nhập của 32 nước thành viên OECD, giá nhà ở của Hàn Quốc là 90,56 điểm, tăng ít thứ hai sau Ý (90,36 điểm). Tiền thuê nhà so với giá nhà ở Hàn Quốc đạt 99,65 điểm, như vậy giá nhà tăng tương đối thấp so với tiền thuê nhà.Ngoài ra, OECD cũng đánh giá xét theo dài hạn, giá nhà thực tế ở Hàn Quốc đang duy trì ổn định so với mức trung bình của OECD.