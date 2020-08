Thành phố Seoul ban lệnh cấm biểu tình trong ngày Quốc khánh 15/8

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul sáng 13/8 đã mở cuộc họp báo tại Tòa thị chính Seoul, công bố ban lệnh hành chính cấm 7 trên tổng cộng 17 tổ chức dân sự đang có kế hoạch biểu tình vào ngày Quốc khánh 15/8.Ngày 11 và 12/8 vừa qua, chính quyền thành phố Seoul đã hai lần gửi công văn yêu cầu các tổ chức hủy các cuộc biểu tình. Theo đó, đã có 10 tổ chức cho biết sẽ hủy hoặc thảo luận nội bộ về kế hoạch biểu tình.Dự đoán có khoảng 110.000 người sẽ tham gia biểu tình trong ngày 15/8 tới ở các khu vực nội đô Seoul, gây rủi ro lây lan dịch COVID-19 diện rộng.Chính quyền thành phố Seoul giải thích đã đưa ra quyết định trên do cân nhắc các vụ lây nhiễm tập thể, cũng như lây nhiễm thứ cấp liên quan tới các cơ sở tôn giáo và trung tâm mua sắm gần đây.Thành phố sẽ phối hợp với Sở Cảnh sát Seoul để lên kế hoạch đối phó, cảnh báo sẽ có biện pháp khởi kiện lãnh đạo các tổ chức và người tham gia biểu tình trong ngày Quốc khánh nếu cố ý vi phạm lệnh cấm của thành phố.Hội đồng Quận trưởng thành phố Seoul, tập hợp người đứng đầu 25 quận ở thành phố Seoul, cũng ra công văn kêu gọi các tổ chức dân sự hủy kế hoạch biểu tình. Chủ tịch Hội đồng Lee Dong-jin cho biết dịch COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng, trong khi thiệt hại do mưa lũ năm nay khá nặng nề, qua đó hối thúc các tổ chức dân sự ưu tiên tính mạng và an toàn của người dân thành phố và hủy kế hoạch biểu tình.