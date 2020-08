Tỷ lệ ủng hộ đảng Hợp nhất Tương lai lần đầu cao hơn đảng Dân chủ đồng hành từ khi thành lập

Photo : YONHAP News

Theo kết quả thăm dò ý kiến do Realmeter công bố ngày 13/8, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 33,4%, giảm 1,7% so với một tuần trước. Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Hợp nhất Tương lai đạt 36,5%, tăng 1,9%.Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ của cử tri với hai đảng có phạm vi sai số 3,1%, song đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, đảng Hợp nhất Tương lai dẫn trước đảng Dân chủ đồng hành về tỷ lệ này. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên một chính đảng thuộc phe bảo thủ có tỷ lệ ủng hộ cao hơn đảng Dân chủ đồng hành kể từ khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội tháng 10/2016.Kết quả thăm dò ý kiến của Realmeter trong tuần thứ 3 của tháng 10 năm 2016 cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Thế giới mới (tiền thân của đảng Hợp nhất Tương lai) là 29,6%, với đảng Dân chủ đồng hành là 29,2%. Song đến tuần thứ 4 của tháng 10 cùng năm, đảng Dân chủ đồng hành đạt 31,2% tỷ lệ ủng hộ, vượt xa con số 24,7% của đảng Thế giới mới.Xét theo từng khu vực, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành của cử tri đều gần như giảm ở mọi khu vực, gồm cả ở thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla, địa bàn của đảng này. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Hợp nhất Tương lai của cử tri ở thành phố Busan, Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Daegu, thành phố Seoul, Daejeon, Sejong, tỉnh Nam và Bắc Chungcheong đều tăng.Xét về độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành giảm ở nhóm cử tri trên 70 tuổi và 50 tuổi, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Hợp nhất Tương lai ở nhóm cử tri 50 tuổi, trên 70 tuổi và 20 tuổi lại tăng.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri ở tầng lớp tiến bộ, tầng lớp ủng hộ chính của đảng Dân chủ đồng hành, đạt 55,4%, giảm 3,9%. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri thuộc tầng lớp bảo thủ đối với đảng Hợp nhất Tương lai dù đạt 59,7%, giảm 3,5%, song nhờ cộng thêm 16,9% tỷ lệ ủng hộ của tầng lớp tiến bộ nên đã vượt qua tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền.Hơn nữa, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành của nhóm cử tri trung lập (không ủng hộ đảng nào) đạt 30,8%, giảm 0,7% so với một tuần trước. Ngược lại, tỷ lệ này với đảng Hợp nhất Tương lai lại tăng 2,2%, đạt 39,6%.Realmeter giải thích kết quả trên là do dư luận đang chỉ trích chính sách bất động sản của Chính phủ, cộng với ảnh hưởng từ bài phát biểu ấn tượng của nghị sĩ Yun Hee-suk của đảng Hợp nhất Tương lai trước Quốc hội liên quan đến lĩnh vực bất động sản, cũng như việc lãnh đạo đảng Hợp nhất Tương lai đến thăm khu vực khắc phục thiệt hại do mưa lũ và đề xuất lập ngân sách bổ sung đợt 4.Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ công tác điều hành Nhà nước của Tổng thống Moon Jae-in đạt 43,3%, giảm 0,6% so với một tuần trước. Tỷ lệ cử tri không ủng hộ Tổng thống Moon tăng 0,1%, đạt 52,5%. 4,1% cử tri trả lời không biết hoặc không đưa ra câu trả lời.Cuộc khảo sát trên do Đài truyền hình và phát thanh Giao thông TBS ủy thác cho Realmeter tiến hành từ ngày 10-12/8 với 1.507 người trưởng thành trên toàn Hàn Quốc. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2,5%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).