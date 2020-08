Nhiều lịch quay chương trình giải trí và họp báo phim bị hủy do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Sau khi nhiều nhà đài Hàn Quốc quyết định tạm dừng sản xuất phim truyền hình nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, nhiều lịch quay các chương trình giải trí và họp báo phim cũng đã bị hủy.Đài phát thanh SBS đã hủy lịch quay chương trình giải trí thứ hai hàng tuần "Những chàng quản gia" (All the butlers) và "Running man". Trước đó, chương trình thực tế phát sóng thứ Ba hàng tuần "Tuổi trẻ rực lửa" (Flaming Youth) cũng đã phải hủy quay.Chương trình thực tế "Hai ngày một đêm" (Two days one night) trên kênh KBS 2TV cũng phải chấp nhận trống sóng trong hai tuần do lịch quay tại đảo Jeju bị hủy. Còn đài tvN quyết định tạm dừng quay chương trình "Trai quê thủ đô" (Hometown Flex) đến ngày 31/8.Buổi họp báo các bộ phim truyền hình "Do Do Sol Sol La La Sol" (Đô đô son son la la son) và "Thám tử xác sống" (Zombie Detective) của đài KBS, phim "Mất tích" (Missing) đài OCN và "Ký sự thanh xuân" (Record of Youth) đài tvN cũng đã phải hủy bỏ.Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trong nước, quyết định hủy bỏ các buổi họp báo và lịch quay nhằm đặt an toàn của dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất lên hàng đầu, đảm bảo tuân thủ hướng dẫn phòng dịch và phòng chống lây nhiễm.