Bão Bavi gây gió giật mạnh trên toàn Hàn Quốc trong hai ngày 26-27/8

Trong hai ngày 26-27/8, toàn bộ Hàn Quốc nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Bavi, cơn bão số 8 hình thành từ xích đạo. Thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, tỉnh Nam và Bắc Jeolla sẽ có gió rất mạnh.Tính đến 11 giờ trưa 26/8, bão Bavi cách thành phố Seogwipo, đảo Jeju 210 km về phía Tây Nam và đang tiếp tục nhích lên phía Bắc, mỗi giờ đi được 19 km.Xuất phát từ cơn bão trung bình, áp suất tâm bão đạt 945 hPa (hectopascal), bão Bavi đã mạnh dần lên thành cơn bão "rất mạnh" tới sáng 26/8. Nhiều khả năng bão Bavi sẽ trở thành cơn bão có sức gió mạnh nhất trong lịch sử, vượt qua bão Maemi năm 2003.Dự báo đến 9 giờ tối 26/8, bão Bavi sẽ đi qua vùng biển phía Tây thành phố Mokpo. Tới 3 giờ sáng 27/8, bão sẽ tới vùng biển phía Đông Nam đảo Baengnyeong. Tới 9 giờ sáng 27/8, bão sẽ đổ bộ vào phía Tây Bắc thủ đô Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, do tốc độ bão sẽ nhanh dần khi tiến vào biển Tây nên đường đi của bão sẽ còn thay đổi.Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc dự báo khu vực đảo Jeju và vùng duyên hải phía Tây sẽ có gió giật mạnh 40m/s, 144 km/giờ. Vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), tỉnh Nam Chungcheong, khu vực Seoul và lân cận thủ đô sẽ có gió mạnh trên 35m/s.Đảo Jeju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla, khu vực núi Jiri sẽ có mưa từ 100-300 mm. Phía Tây tỉnh Bắc Gyeongsang, ven biển tỉnh Nam Gyeongsang có mưa tối đa 150 mm. Các khu vực còn lại dự báo có mưa từ 30-100 mm.Ủy ban phòng chống thiên tai và quản lý an toàn trung ương ngày 26/8 đã mở cuộc họp rà soát khẩn cấp do Thủ tướng Chung Se-kyun chủ trì, thảo luận đối sách an toàn đối phó với gió giật mạnh, đặc biệt là đối sách cho các địa phương đã phải hứng chịu thiệt hại do đợt mưa lớn vừa qua.Hiện tại, hơn 4.500 nhân lực của các địa phương đang làm việc khẩn cấp đối phó với bão Bavi.