Bắc Triều Tiên bắt đầu khắc phục thiệt sau hai cơn bão liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đã chính thức bắt tay vào khắc phục thiệt hại sau khi bão Haishen tan.Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 8/9 đăng tải một loạt bài viết của các quan chức quân đội và Chính phủ nước này, nhấn mạnh về nỗ lực khắc phục thiệt hại do hai cơn bão liên tiếp gây ra.Tham mưu trưởng Sư đoàn đảng viên thủ đô 1 Sim In-song đề cập đến bức thư của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un kêu gọi các đảng viên thủ đô Bình Nhưỡng tới hỗ trợ tỉnh Bắc và Nam Hamgyong, những địa phương bị bão Maysak càn quét nặng nề. Quan chức này nhấn mạnh không có điều gì là không thể làm được nếu có một ý chí mạnh mẽ, dù phải "tan xương nát thịt".Trong khi đó, Đại đội trưởng Sư đoàn đảng viên thủ đô 1 Yoo Chol-woong, khẳng định sẽ "biến họa thành phúc", tập trung mọi nguồn lực chiến đấu của đơn vị để hỗ trợ người dân các địa phương chịu thiệt hại do bão có thể sống trong một căn nhà tốt hơn, một môi trường tốt hơn.Các quan chức thuộc Bộ Công nghiệp kim loại, Công ty xi măng Sangwon, Bộ Đường sắt và Bộ Vận tải đường bộ và đường thủy cũng đều cam kết đẩy nhanh sản xuất các vật liệu cần thiết, hỗ trợ quá trình tái xây dựng.Cho tới sáng cùng ngày, Bình Nhưỡng vẫn chưa công bố thiệt hại do bão Haishen gây ra. Tuy nhiên, có vẻ như cơn bão đã gây ra thiệt hại khá nặng nề.Một ngày trước, Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đưa tin về hàng loạt thiệt hại do bão Maysak gây ra, như đường sá tại miền Đông nước này bị ngập nước, cây cối ven đường bị bật gốc, đất canh tác nông nghiệp ở ven biển chìm trong biển nước.Báo Lao động cùng ngày cũng đăng tải một bài viết trong đó cho biết nhiều địa phương trên cả nước đang bị thiệt hại do liên tiếp hứng chịu mưa lũ, bão.Trước đó, khi bão Maysak đổ bộ vào miền Bắc, chỉ riêng tại tỉnh Nam Hamgyong đã có hơn 1.000 căn nhà bị sập, nhiều công trình công cộng, đất canh tác nông nghiệp của người dân bị ngập úng.