Nghi vấn cầu thủ Bắc Triều Tiên Han Kwang-song rời câu lạc bộ ở Qatar do lệnh cấm vận

Photo : YONHAP News

Cầu thủ Han Kwang-song, được ví là "Ronaldo của Bắc Triều Tiên", có vẻ đã phải rút khỏi câu lạc bộ Al Duhail của Qatar.Trong danh sách 30 cầu thủ chính thức của câu lạc bộ Al Duhail công bố trên tài khoản Instagram ngày 15/9 (giờ địa phương) không có tên cũng như hình ảnh của cầu thủ người miền Bắc Han Kwang-song, trong khi cầu thủ này liên tục xuất hiện trên các hình ảnh công khai của câu lạc bộ tới ngày 22/8 vừa qua.Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cùng ngày đã dẫn lời một chuyên gia phân tích thể thao Bắc Triều Tiên, cho biết cầu thủ Han Kwang-song gần đây đã rời khỏi câu lạc bộ Al Duhail do có liên quan tới vấn đề visa lao động.Ngoài ra, một câu lạc bộ bóng đá nước cộng hòa Cyprus ban đầu cũng có ý quan tâm tới cầu thủ Han Kwang-song, nhưng không thể ký hợp đồng do vấp phải lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của cộng đồng quốc tế. Việc chuyển nhượng cầu thủ Han sang Trung Quốc, Việt Nam hay các nước Ả-rập cũng không mấy dễ dàng.Cầu thủ Han Kwang-song bắt đầu hoạt động thể thao chuyên nghiệp ở Ý từ năm 2017 khi chơi cho câu lạc bộ Cagliari của Serie A. Sau đó, anh thi đấu cho đội bóng Perugia tại Serie B với tư cách cầu thủ cho mượn, và bắt đầu gia nhập đội tuyển Juventus theo thỏa thuận mượn của Cagliari vào tháng 9/2019. Tháng 1 năm nay, Han được chuyển nhượng cho câu lạc bộ Al Duhail. Thời gian hợp đồng ban đầu là tới ngày 30/6/2024, Al Duhail đã trả phí chuyển nhượng 5 triệu euro cho Juventus để giành Han về câu lạc bộ.Tuy nhiên, do cộng đồng quốc tế siết chặt lệnh cấm vận miền Bắc, các nước bị hối thúc cho hồi hương lao động người Bắc Triều Tiên nên có vẻ Han Kwang-song đã phải rời khỏi Al Duhail.Trong báo cáo tháng 3 năm nay, nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc đã yêu cầu cho hồi hương các cầu thủ miền Bắc đang chơi cho các câu lạc bộ ở châu Âu như Pak Kwang-ryong, Han Kwang-song, Choe Song-hyok, vì những cầu thủ này được xem là lao động kiếm ngoại hối cho chính quyền Bắc Triều Tiên.Tháng trước, cầu thủ Pak Kwang-ryong cũng phải rời câu lạc bộ đang thi đấu do không được gia hạn visa lao động tại Áo.