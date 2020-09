BTS là ca sĩ được người dùng Mỹ nhắc đến nhiều nhất trên Twitter nửa năm qua

Photo : YONHAP News

Công ty Billboard của Mỹ ngày 15/9 (giờ địa phương) trích dẫn báo cáo "Twitter From Home" do mạng xã hội Twitter mới công bố, trong đó nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) của Hàn Quốc là ca sĩ được người dùng Mỹ gắn nhãn nhiều nhất trên Twitter trong vòng 6 tháng qua.Trong báo cáo này, Twitter phân tích các hoạt động của người dùng tại Mỹ trong thời gian Chính phủ nước này ban lệnh phong tỏa để phòng ngừa dịch COVID-19 từ ngày 1/3 tới 1/9.Trong đó, BTS được người dùng Mỹ đề cập tới nhiều nhất trên Twitter, vượt qua cả rapper Kanye West (đứng thứ hai) vừa tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ gần đây, và ngôi sao nhạc Pop Beyoncé (đứng thứ ba).Ngày 21/8 vừa qua, BTS đã phát hành ca khúc mới bằng tiếng Anh "Dynamite". Nhóm cũng nhiều lần xuất hiện trong các chương trình truyền hình của Mỹ. Cuối tháng trước, "Dynamite" đã xếp Quán quân bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard.Ngoài BTS, nhóm nhạc nam NCT và ATEEZ của Hàn Quốc cũng xếp thứ 6 và thứ 8 trong Top 10 của "Twitter From Home", tái khẳng định sức ảnh hưởng của K-Pop tại Mỹ. Từ sau khi tấn công thị trường Mỹ, hai nhóm nhạc này đã lọt vào bảng xếp hạng của Billboard, tổ chức nhiều buổi biểu diễn và ngày càng mở rộng cộng đồng fan.