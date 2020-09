Hàn Quốc tiếp tục duy trì số ca nhiễm COVID-19 ở mốc hai chữ số

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 21/9, Hàn Quốc ghi nhận 23.045 ca nhiễm COVID-19, tăng 70 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 55 ca nội địa và 15 ca có yếu tố ngoại nhập.Như vậy, số ca nhiễm mới trong ngày đã có xu hướng chững lại, hai ngày liên tiếp ghi nhận mốc hai chữ số.Xét theo khu vực, số ca nhiễm mới trong ngày 20/9 tại thành phố Seoul là 21 ca, tỉnh Gyeonggi 18 ca, thành phố Busan 8 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 2 ca, thành phố Incheon và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 1 ca.2.412 người đang phải cách ly, giảm 90 người so với một ngày trước, tổng cộng 20.248 người đã được dỡ bỏ cách ly. Trong ngày 20/9, số ca bệnh nặng và nguy kịch là 141 ca, 2 ca tử vong do COVID-19.Cơ quan phòng dịch cho biết từ giữa tháng 8, số vụ lây nhiễm tập thể liên quan đến hình thức bán hàng tại nhà là 10 vụ, qua đó khuyến cáo người cao tuổi không nên đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh này.Ngoài ra, cơ quan phòng dịch kêu gọi người dân tuân thủ các quy định phòng dịch và giữ khoảng cách an toàn trong kỳ nghỉ dài ngày dịp Tết Trung thu, do đây là thời điểm mang tính quyết định dịch COVID-19 có tái bùng phát trong mùa thu hay không.