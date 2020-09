Thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đại học năm nay lần đầu rớt xuống mốc 400.000 người

Photo : YONHAP News

Viện đánh giá chương trình giáo dục Hàn Quốc (KICE) ngày 21/9 đã công bố kết quả tiếp nhận đơn đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021. Theo đó, có tổng cộng 493.433 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đại học năm nay, giảm 10,1% so với một năm trước. Một phần nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến học sinh cuối cấp III không được học đầy đủ.Như vậy, nối tiếp năm 2019, số thí sinh đăng ký thi đại học đã giảm liên tiếp trong hai năm. Đây là lần đầu tiên số thí sinh đăng ký thi đại học ghi nhận mức thấp kỷ lục dưới 500.000 thí sinh, kể từ khi Hàn Quốc áp dụng chế độ thi tuyển sinh đại học năm 1994.Số học sinh cuối cấp III đăng ký dự thi đạt 346.673 người, giảm 12%. Số thí sinh đăng ký thi lại là 133.069 người, giảm 6,5%. Năm nay, tỷ lệ học sinh cuối cấp III đăng ký dự thi thấp hơn so với số thi sinh đã tốt nghiệp, nên tỷ lệ thí sinh đăng ký thi lại năm nay đạt 27%, cao hơn 1,1% so với năm ngoái, ghi nhận mức cao nhất từ sau năm 2004.Xét theo giới tính, tỷ lệ thí sinh nam đạt 51,5% (254.027 người), thí sinh nữ 48,5% (239.406 người). Xét theo môn thi, tỷ lệ thí sinh đăng ký môn Quốc ngữ đạt 99,5%, Toán 95,6%, tiếng Anh 99,1%, lịch sử Hàn Quốc 100%, các môn tham cứu về xã hội, khoa học và nghề nghiệp là 97,1%, ngoại ngữ thứ hai hoặc chữ Hán 15,6%.Kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tới.