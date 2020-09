Quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi Luật bảo hộ thuê và cho thuê cửa hàng kinh doanh

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 24/9 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo sửa đổi Luật bảo hộ thuê và cho thuê cửa hàng kinh doanh với nội dung bên thuê được quyền yêu cầu chủ cho thuê giảm bớt tiền thuê trong trường hợp chịu thiệt hại do dịch COVID-19. Trước đó, dự luật này đã được Ủy ban pháp chế và tư pháp tại Quốc hội thông qua trong ngày 23/9.Cho đến nay, bên thuê vẫn có quyền yêu cầu giảm tiền thuê nếu tình hình kinh tế rơi vào khó khăn. Tuy nhiên, trong dự thảo luật sửa đổi lần này ghi rõ lý do yêu cầu giảm tiền thuê là do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và bệnh truyền nhiễm mức I.Trong trường hợp này, nếu bên cho thuê đồng ý giảm bớt phí thuê theo yêu cầu của bên thuê thì sau này phía chủ cho thuê cũng có thể yêu cầu người thuê tăng lại chi phí tương tự mức đã giảm cho người thuê. Theo luật hiện hành, chủ cho thuê không được tăng tiền thuê nhà quá 5% một lần.Ngoài ra, nếu luật sửa đổi có hiệu lực thi hành, chủ cho thuê không được phép cắt hợp đồng thuê nhà nếu bên thuê chậm thanh toán chi phí trong nửa năm. Do cú sốc từ dịch COVID-19 có khả năng kéo dài nên người thuê cửa hàng sẽ được bảo hộ trong vòng 6 tháng nếu chậm thanh toán tiền thuê.Theo luật hiện hành, bên cho thuê có quyền hủy hợp đồng thuê hoặc từ chối ký lại hợp đồng khi bên thuê chậm thanh toán tiền thuê trong hơn 3 tháng.