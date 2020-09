Phủ Tổng thống công bố nội dung thư trao đổi giữa lãnh đạo liên Triều

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 25/9 đã công bố nội dung thư trao đổi giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gần đây.Ngày 8/9, Tổng thống Moon đã gửi thư cho ông Kim Jong-un, chia sẻ quãng thời gian qua là thời kỳ đầy khó khăn với cả hai miền Nam-Bắc do dịch COVID-19 kéo dài và mưa bão gây thiệt hại nghiêm trọng. Tổng thống lấy làm tiếc vì hai bên không thể giúp đỡ nhau trong tình hình hiện nay, nhưng là đồng bào cùng dân tộc, ông Moon hy vọng hai bên sẽ ủng hộ nhau bằng tấm lòng để cùng vượt qua khó khăn.Tổng thống chia sẻ đồng cảm sâu sắc khi thấy Chủ tịch Kim Jong-un đích thân tới thăm các địa phương thiệt hại do mưa bão, bày tỏ lòng kính trọng đối với quyết tâm mạnh mẽ của ông Kim là ưu tiên tính mạng người dân.Tiếp đó, ông Moon nhấn mạnh phải đảm bảo tính mạng và an nguy của 80 triệu đồng bào bất chấp mọi thách thức, trở ngại. Tổng thống thực lòng cầu chúc đồng bào miền Bắc sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.Chủ tịch Kim Jong-un ngày 12/9 đã phúc đáp thư của Tổng thống, cho biết ông cảm nhận được tình yêu thương đồng bào sâu sắc của Tổng thống thông qua những dòng chia sẻ thấm đượm chân tình. Nhân cơ hội này, ông muốn gửi tới đồng bào miền Nam tấm lòng chân thành của mình, hy vọng Hàn Quốc vượt qua những thách thức khó khăn do mưa bão và dịch COVID-19. Chủ tịch Kim nhấn mạnh tấm lòng với người dân và đất nước, ý chí mạnh mẽ và năng lực của Tổng thống Moon nhất định sẽ giúp Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng lần này. Lãnh đạo miền Bắc cũng bày tỏ mong muốn chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Nam bất cứ lúc nào, cầu chúc người dân Hàn Quốc luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.