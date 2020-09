Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 24/9 dẫn tin từ tờ The Globe and Mail (Địa cầu và thư tín) của Canada cho biết hai năm trước, Bắc Triều Tiên và Canada đã thảo luận bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương.Theo văn kiện ngoại giao The Globe and Mail thu thập được, 6 quan chức của Bắc Triều Tiên đã có cuộc gặp gỡ kín với các quan chức ngoại giao Canada trong chuyến thăm ba ngày tới Vancouver và Ottawa tháng 10/2018.Cuộc họp giữa quan chức miền Bắc và Canada diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un hội đàm thượng đỉnh tại Singapore vào tháng 6/2018, thời điểm cộng đồng quốc tế đang hết sức kỳ vọng Bình Nhưỡng sẽ phi hạt nhân hóa và quan hệ Mỹ-Triều sẽ bình thường trở lại. Chuyến thăm Canada của các quan chức miền Bắc được xúc tiến thông qua Văn phòng đại diện của Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc.Văn kiện ngoại giao trên cũng đề cập thông tin trước khi cuộc tiếp xúc kín với quan chức Bắc Triều Tiên diễn ra, một quan chức cấp cao của Canada đã có cuộc điện đàm với quan chức Bộ Ngoại giao miền Bắc vào tháng 9 cùng năm.Khi đó, phía Canada cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để đến thăm và giám sát cơ sở hạt nhân của miền Bắc, đòng thời hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ kế hoạch phát triển hạt nhân, hợp tác cho phép cộng đồng quốc tế kiểm chứng và giám sát quá trình phi hạt nhân hóa.Trả lời phỏng vấn với RFA, Bộ Ngoại giao Canada cho biết nước này đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên vào năm 2001, và vẫn duy trì quan hệ với miền Bắc thông qua Văn phòng đại diện của Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc cũng như Đại sứ quán Canada tại Hàn Quốc. Canada đang nỗ lực hết sức vì an ninh và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, bởi nước này tin rằng chỉ có đối thoại và ngoại giao mới là con đường duy nhất giúp Bắc Triều Tiên đảm bảo an ninh, ổn định và thịnh vượng kinh tế.Trước đây, Bắc Triều Tiên và Canada đã từng xúc tiến phương án đặt Đại sứ quán của hai bên tại Bình Nhưỡng và thành phố Ottawa, song kế hoạch này thất bại sau khi quân đội miền Bắc nã pháo vào đảo Yeonpyeong (thành phố Incheon, Hàn Quốc) năm 2010.Tuy nhiên, giao lưu giữa hai nước trong khuôn khổ dân sự vẫn được duy trì, như các trường đại học hai nước vẫn hợp tác trong các chương trình trao đổi sinh viên, các tổ chức viện trợ miền Bắc của Canada vẫn tiến hành các chương trình viện trợ nếu được Bộ Ngoại giao cấp phép.Theo RFA, Bộ Ngoại giao Canada đã thể hiện lập trường rõ ràng trong văn kiện rằng nếu miền Bắc không phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược thì Canada sẽ không nới lỏng biện pháp cấm vận với Bắc Triều Tiên.