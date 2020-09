Tượng “Thiếu nữ Hòa bình” lần đầu tiên đặt tại nơi công cộng ở Đức

Photo : KBS News

Bức tượng đồng hình cô gái Hàn Quốc bị ép mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến II mang tên “Thiếu nữ Hòa bình”, giống bức tượng dựng đối diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc, hôm 25/9 (giờ địa phương) đã được đặt tại khu dân cư ở ​​quận Mitte, khu vực trung tâm thủ đô Berlin (Đức).Lễ khánh thành tượng đồng "Thiếu nữ Hòa bình" có sự tham dự của các tổ chức dân sự, học giả và người dân thủ đô Berlin. Đây là lần thứ ba tượng "Thiếu nữ Hòa bình" được đặt tại Đức và là lần đầu tiên đặt ở nơi công cộng. Khu dân cư quận Mitte gần ga tàu điện ngầm, có nhiều cửa hàng ăn uống và quán cà phê, người dân có thể dễ dàng tìm đến.Bức tượng này là tác phẩm của hai vợ chồng nhà điêu khắc Kim Won-seong và Kim Seo-gyeong. Hai người cũng chính là tác giả của bức tượng “Thiếu nữ Hòa bình” đang đặt đối diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc.Lần dựng tượng này là thành quả của Hội đồng Hàn Quốc sau nhiều lần thuyết phục chính quyền, người dân và các hộ kinh doanh thành phố Berlin. Đặc biệt, vấn đề an ninh từ khâu xét duyệt cũng được đặc biệt chú ý, do lo ngại Chính phủ Nhật Bản có thể can thiệp nếu biết trước về việc dựng tượng.Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu ngày 29/9 đã lấy làm tiếc về việc tượng đồng "Thiếu nữ Hòa bình" được dựng trên con đường ở thủ đô Berlin, Đức.Nhân dịp tượng đồng "Thiếu nữ Hòa bình" tiếp tục được đặt tại Đức, Hội đồng Hàn Quốc cũng sẽ xúc tiến giáo dục cho các em học sinh về vấn đề nạn nhân phụ nữ trong chiến tranh, trong đó có phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II.