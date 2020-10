Tròn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Nga

Photo : KBS News

Ngày 30/9 là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Nga. Vào ngày này năm 1990, Ngoại trưởng Hàn Quốc khi đó là ông Choi Ho-joong cùng người đồng cấp Liên Xô Eduard Shevardnadze đã ký kết tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).Trong 30 năm qua, quan hệ Hàn-Nga đã đạt được tăng trưởng vượt bậc. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng vọt hơn 100 lần, từ mức 200 triệu USD năm 1992 lên 22,3 tỷ USD trong năm ngoái. Quy mô giao lưu nhân lực hàng năm cũng tăng từ mức 30.000 người lên 800.0000 người sau 30 năm.Trong năm ngoái, ô tô do doanh nghiệp Hàn Quốc đạt doanh số lớn nhất tại thị trường ô tô của Nga.Để đưa quan hệ song phương nhảy vọt lên tầm cao mới, Hàn Quốc và Nga đã chỉ định năm 2020 và 2021 là "Năm giao lưu văn hóa Hàn-Nga" và lên kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện đa dạng, nhưng phần lớn đều đang bị hoãn lại do dịch COVID-19.Trong bối cảnh đó, Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/9 đã có cuộc điện đàm nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trao đổi ý kiến về tình hình bán đảo Hàn Quốc, nhất trí phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị song phương hướng tới tương lai, đôi bên cùng có lợi.