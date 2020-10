Lãnh đạo quốc phòng Hàn-Mỹ nhóm họp trực tiếp bất chấp dịch COVID-19 lây lan

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sẽ nhóm họp và tổ chức Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 52 tại Washington (Mỹ) vào ngày 14/10 sắp tới. Cuộc họp còn có sự tham gia của các quan chức cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao.Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ là hội nghị thường niên được tổ chức luân phiên giữa Seoul và Washington với sự tham gia của các lãnh đạo quân đội cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ.Hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề chung của liên minh Hàn-Mỹ, đánh giá tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và chính sách hợp tác, xúc tiến công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, tăng cường khả năng phòng vệ của liên quân.Năm ngoái, hội nghị đã diễn ra tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), do đó theo thông lệ hội nghị năm nay sẽ được tổ chức tại Mỹ. Đây cũng là chuyến công tác tới Mỹ đầu tiên của Bộ trưởng Suh Wook sau khi nhậm chức.Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn ra phức tạp, việc quyết định giữ nguyên lịch trình và tổ chức cuộc họp trực tiếp thay vì trực tuyến phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ Hàn-Mỹ trong lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng.Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook và người đồng cấp Mỹ cũng đã có cuộc điện đàm sáng ngày 8/10, tái khẳng định tầm quan trọng hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự, đồng thời nhất trí tiếp tục hợp tác, thắt chặt quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.