Dịch COVID-19 tái bùng phát kìm hãm xu hướng hồi phục của tiêu dùng nội địa, tuyển dụng

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 16/10 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 10", trong đó đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc đang duy trì xu hướng hồi phục tương đối, nhưng do dịch COVID-19 tái bùng phát từ sau trung tuần tháng 8 đã làm hạn chế xu hướng hồi phục của các chỉ số tiêu thụ nội địa, tuyển dụng và nền kinh tế thực tiếp tục bất ổn.Bộ Kế hoạch và tài chính cũng đánh giá nền kinh tế thực của các nước lớn vẫn đang hồi phục chậm, làn sóng COVID-19 mới ở các nước châu Âu và các nước mới nổi đang làm dấy lên lo ngại quá trình hồi phục của nền kinh tế toàn cầu sẽ bị trì hoãn.Số liệu sơ bộ về tiêu dùng tháng 9 xen lẫn cả các yếu tố tiêu cực và tích cực tới xu hướng hồi phục của tiêu dùng nội địa. Giá trị thanh toán thẻ nội địa tăng 6,4% so với một năm trước, tiếp tục xu hướng tăng kể từ tháng 5.Doanh số ô tô thị trường nội địa tăng 19,3%, quay lại xu hướng tăng một tháng sau khi giảm 6% vào tháng 8. Doanh số giao dịch trực tuyến tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của các trung tâm thương mại giảm 4,1%, nhưng mức giảm đã được cải thiện hơn so với mức 7,7% của tháng 8. Lượng khách Trung Quốc tới Hàn Quốc giảm 97,1%.Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) giảm 8,8 điểm so với tháng trước, đạt 79,4 điểm, lần đầu giảm sau 5 tháng.Sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 8 giảm 0,9%. Doanh thu bán lẻ tăng 3%. Đầu tư thiết bị giảm 4,4%, đầu tư xây dựng giảm 7,1% so với tháng trước.Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 tăng 7,6%, quay lại xu hướng tăng sau 7 tháng. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày giảm 4% do số ngày làm việc trong tháng 9 nhiều hơn 2,5 ngày so với một năm trước.Chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) của các doanh nghiệp chế tạo đạt 68 điểm, tăng 2 điểm so với tháng trước.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,4 điểm so với tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng tăng 0,6 điểm.Trong tháng 9, số lao động có việc làm giảm 392.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, do lao động ngành dịch vụ và chế tạo giảm mạnh .Giá tiêu dùng tháng 9 tăng 1% so với một năm trước, do giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng mạnh bởi tác động của mưa bão.Tại thị trường tài chính trong nước, giá cổ phiếu tăng nhẹ trong tháng 9. Tỷ giá hối đoái won/USD giảm do kỳ vọng của thị trường về chính sách kích thích kinh tế của Mỹ.Chính phủ cam kết sẽ vừa nỗ lực phòng dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh đối phó về mặt chính sách toàn phương diện, như tích cực giải ngân ngân sách, kích thích tiêu dùng nội địa, nhằm hồi phục kinh tế và dân sinh.