Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 17/10 dự báo tuy tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới quý III đã dần phục hồi, song tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại trong quý IV. Đà phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ còn khiêm tốn cho đến khi vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 được phát triển và phân phối rộng rãi.Lý giải cho kết luận trên BOK phân tích, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động tiêu dùng dịch vụ trì trệ khiến thị trường tuyển dụng và thu nhập của người dân được cải thiện. Thêm vào đó, hoạt động khôi phục đầu tư và thương mại bị trì hoãn khiến cho khả năng phục hồi kinh tế thực sự khó khăn.Vì thế, BOK dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới quý III sẽ tăng mạnh so với quý II, song tốc độ cải thiện tăng trưởng sẽ chững lại trong quý IV.Xét các nền kinh tế lớn, tiêu dùng sản phẩm sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới song tiêu dùng dịch vụ sẽ vẫn khó khăn, cho tới khi phát triển được vắc-xin hoặc thuốc điều trị COVID-19. Ngoài ra, do dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ tái bùng phát bất cứ lúc nào, hoạt động đầu tư cũng sẽ chậm lại, đặc biệt là các ngành phi công nghệ thông tin (IT).