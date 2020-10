Photo : YONHAP News

Theo báo cáo trình lên nghị sĩ Đảng vì Quốc dân Lee Tae-kyu thuộc Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội ngày 26/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc là nước duy nhất đưa ra quan điểm phản đối mạnh mẽ ở cấp Chính phủ về kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển của Chính phủ Nhật Bản.Báo cáo cũng chỉ ra rằng một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Thái Bình Dương tuy có lập trường tôn trọng quyết định của Chính phủ Tokyo, song đây là vấn đề ảnh hưởng đến môi trường biển nên yêu cầu nước này nên đưa ra quyết định phù hợp với quan điểm và hợp tác của cộng đồng quốc tế.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cho rằng nguyên nhân Trung Quốc không phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ máy điện nguyên tử Fukushima ra biển là do Bắc Kinh cũng đang xả một lượng lớn nước thải nhiễm xạ từ các nhà máy điện hạt nhân ở vùng biển miền Đông nước này.Nghị sĩ Lee Tae-kyu cho biết việc hợp tác quốc tế để giải quyết vấn đề xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima chỉ mới thể hiện bằng lời nói, mà không thấy bất kỳ một hành động cụ thể nào. Hàn Quốc cần tìm hiểu lý do các nước láng giềng như Trung Quốc và Nga không có động thái phản đối, đồng thời kêu gọi hợp tác của cộng đồng quốc tế.Hiện tại, Seoul đang gây áp lực lên Tokyo để yêu cầu Chính phủ nước này xử lý nước thải nhiễm xạ của nhà máy điện nguyên tử Fukushima một cách minh bạch và an toàn, phù hợp với tiêu chuẩn của cộng đồng quốc tế.