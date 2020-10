Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 của Hàn Quốc tăng 2,3%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 9" công bố ngày 30/10, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 2,3% so với tháng trước. Như vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 5 tháng liên tục kể từ tháng 1 năm nay và bắt đầu có dấu hiệu khôi phục tăng 0,1% trong tháng 7 rồi lại giảm 0,8% trong tháng 8, đảo chiều tăng trưởng dương trong tháng 9.Đặc biệt, so với tháng trước, sản xuất ô tô tăng 13,3%, sản xuất chíp bán dẫn tăng 4,8%, trong khi khai thác khoáng sản giảm 5,4%. Sản xuất của ngày chế tạo tăng 0,3% so với tháng 8.Tồn kho ngành chế tạo giảm 2,5% so với tháng 8, năng suất vận hành bình quân đạt 73,9%, tăng 4,2%. Hàng tồn kho là hàng hóa chưa bán ra thị trường mà được trữ trong kho. Tồn kho tăng là một dấu hiệu thể hiện tình hình kinh tế không lạc quan.Xuất khẩu tăng mạnh 9% so với tháng 8 và tăng 4,7% so với cùng kỳ một năm trước. Sản xuất lĩnh vực dịch vụ tăng 0,3%.Doanh số bán lẻ, chỉ số phản ánh xu hướng tiêu dùng cũng tăng 1,7%, duy trì xu hướng tăng hai tháng liên tục. Cụ thể, doanh số các mặt hàng lâu bền như ô tô giảm 0,7%, doanh số hàng hóa không bền như thực phẩm, đồ uống tăng và hàng hóa ít bền như quần áo tăng lần lượt 3,1% và 1,5 %.Cục thống kê quốc gia giải thích biện pháp giãn cách xã hội đã thay đổi thói quen ăn uống của người dân, nhu cầu nấu ăn tại nhà gia tăng, cùng với đó dịp lễ Tết Trung thu cuối tháng 9 cũng khiến nhu cầu mua sắm đồ ăn, quà tặng tăng lên. Ngoài ra, thời tiết đang trở lạnh, người dân có nhu cầu mua sắm quần áo cũng được phân tích là nguyên nhân khiến doanh số bán hàng tăng nhẹ.Đầu tư thiết bị tăng 7,4% so với tháng trước, mức tăng cao nhất kể từ tháng 3 (7,5%), nhờ sự gia tăng của thiết bị vận tải như tàu thuyền.Tiến độ hoàn thành dự án xây dựng bao gồm dự án kiến trúc và dự án xây dựng dân dụng tăng 6,4%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,3 điểm so với tháng 8. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng tăng 0,4% so với tháng trước.