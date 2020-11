Hàn Quốc phát triển chương trình tầm soát chứng suy giảm trí nhớ bằng công nghệ AI

Photo : YONHAP News

Công ty viễn thông Hàn Quốc SK Telecom và khoa Y trường Đại học quốc gia Seoul ngày 2/11 công bố, đã phát triển chương trình tầm soát suy giảm trí nhớ bằng giọng nói, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bắt đầu tiến hành thử nghiệm thực tế.Giọng nói của con người được tạo ra bởi dây thanh âm trong hộp thanh quản. Giọng nói của người mắc chứng suy giảm trí nhớ có đặc điểm khác so với người không mắc bệnh. Do đó, thông qua giọng nói, AI sẽ phân tích điểm khác biệt và đưa ra chẩn đoán xem người đó có mắc chứng suy giảm trí nhớ hay không.SK Telecom cho biết công nghệ này giúp giảm chi phí chẩn đoán bệnh do có thể tiến hành tầm soát không tiếp xúc. Ngoài ra, chương trình được phát triển dưới dạng ứng dụng di động để người dùng có thể sử dụng dễ dàng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.Từ tháng 11, công ty SK Telecom cùng với nhóm nghiên cứu và chuyên gia tâm lý học lâm sàng thuộc khoa Y trường Đại học quốc gia Seoul đã lên kế hoạch kiểm chứng chương trình này tại các bệnh viện và trung tâm dành cho người mắc chứng suy giảm trí nhớ. Kết quả thử nghiệm lâm sàng sẽ được sử dụng để cải thiện, nâng cao độ chính xác của chương trình trong quá trình chẩn đoán.Công ty cũng có kế hoạch bổ sung đặc điểm của người mắc chứng sa sút trí nhớ như đặc trưng ngôn ngữ, nhận diện khuôn mặt, nhịp tim, huyết áp nhằm hoàn thiện chương trình tầm soát suy giảm trí nhớ ứng dụng AI và ra mắt trong năm sau.Giám đốc công nghệ (CTO) SK Telecom Kim Yoon cho biết đây là một tiến bộ lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ứng dụng AI. Giáo sư khoa Y trường Đại học quốc gia Seoul Lee June-young nhận định, phương pháp tầm soát chứng suy giảm trí nhớ bằng giọng nói sẽ góp phần rất lớn vào việc chẩn đoán sớm bệnh sa sút trí nhớ.