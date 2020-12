Tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc năm 2019 là 83,3 tuổi

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 1/12 công bố tuổi thọ kỳ vọng của những trẻ em Hàn Quốc chào đời trong năm ngoái là 83,3 tuổi, dài hơn 0,6 tuổi so với năm 2018, và là mức tăng cao nhất trong vòng 32 năm qua kể từ năm 1987.Trong năm 2018, tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc hầu như không tăng bởi tỷ lệ tử vong tăng cao do ảnh hưởng của đợt rét kỷ lục. Tuy nhiên, năm ngoái không có yếu tố này.Xét theo giới tính, tuổi thọ kỳ vọng của bé trai sinh vào năm 2019 là 80,3 tuổi, của bé gái là 86,3 tuổi, chênh nhau tới 6 năm. So với bình quân các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc dài hơn 2,2 năm với bé trai và 2,9 năm với bé gái. Tuổi thọ kỳ vọng của bé trai Hàn Quốc đứng thứ 11 OECD, tuổi thọ kỳ vọng của bé gái đứng đồng hạng hai. Điều này có nghĩa là Hàn Quốc nằm trong số các quốc gia sống thọ của OECD.Tỷ lệ sống thọ tới 80 tuổi ở nam giới Hàn Quốc là 61,7%, nữ giới là 81%. Xác suất tử vong do ba nguyên nhân lớn nhất ở Hàn Quốc là ung thư, bệnh tim và viêm phổi là 48,1% ở bé trai và 39,1% ở bé gái. Trong số đó, xác suất tử vong do ung thư là 27% ở bé trai, và 16,2% ở bé gái.Trong số các nguyên nhân gây tử vong chính, tỷ lệ tử vong do ung thư, bệnh tim, mạch máu não tăng không nhiều trong vòng 10 năm trở lại đây, nhưng tỷ lệ tử vong do viêm phổi lại tăng gần ba lần, được phân tích là do hiện tượng già hóa dân số.