BTS càn quét ba bảng xếp hạng chính của Billboard trong tuần này

Photo : YONHAP News

Hãng Billboard ngày 1/12 (giờ địa phương) công bố nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) xếp Quán quân bảng xếp hạng "Artist 100" tuần này."Artist 100" là bảng xếp hạng đánh giá tầm ảnh hưởng và mức độ nhận biết của các ngôi sao pop dựa trên kết quả tổng hợp về số lượng bán album và single, lượt nghe trên mạng trực tuyến và sóng phát thanh, cũng như các hoạt động trên mạng xã hội. Đây là lần thứ 13 BTS đứng đầu bảng xếp hạng này.Trước đó, album mới của BTS "BE" cũng xếp thứ nhất bảng xếp hạng album "Billboard 200" và ca khúc chủ đề của album này mang tên "Life Goes On" đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc đơn "Hot 100" tuần này.Cho tới nay, chỉ có 9 ca sĩ đồng thời xếp thứ nhất ba bảng xếp hạng "Billboard 200", "Hot 100" và "Artist 100", như Drake, Taylor Swift, Adele, Ariana Grande, trong đó duy nhất BTS là nhóm nhạc.