Lượng khí thải CO2 trên đầu người ở Bắc Triều Tiên đứng thứ 63 thế giới

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo Chỉ số phát triển con người (HDI) công bố ngày 15/12 (giờ địa phương), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho biết lượng khí thải CO2 trên đầu người của Bắc Triều Tiên trong năm 2018 là 1,2 tấn, đứng thứ 63 trên 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.Lượng khí thải CO2 trên đầu người là tổng lượng CO2 phát thải trong quá trình sử dụng các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, chia cho tổng dân số.Tỷ trọng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên tổng tiêu dùng năng lượng ở miền Bắc đạt 62%, thấp hơn so với mức bình quân 80% của các nước đang phát triển.Hàn Quốc có lượng khí thải CO2 trên đầu người đạt 12,9 tấn, cao gấp 10 lần so với Bắc Triều Tiên. Chỉ số này ở Trung Quốc là 7 tấn, Mỹ 16,6 tấn, các nước Nam Phi trung bình đạt 0,8 tấn, các quốc gia Nam Á trung bình đạt 2 tấn, châu Âu và các nước Đông Á trung bình lần lượt đạt 5,5 tấn.Trong chiến lược bảo vệ môi trường và chiến lược giảm rủi ro thảm họa quốc gia 2019-2030 công bố năm ngoái, miền Bắc có kế hoạch giảm 16,4% lượng khí thải CO2 cho đến năm 2030.Cũng theo báo cáo của UNDP, diện tích rừng ở Bắc Triều Tiên đã giảm 40% so với năm 1990. 55% người dân ở nông thôn miền Bắc sử dụng điện, 67% dân số nước này sử dụng nước uống an toàn.Tuổi thọ kỳ vọng của Bắc Triều Tiên trung bình là 72,3 tuổi, tương đương với mức trung bình của thế giới 72,8 tuổi. Tỷ lệ tham gia lao động sau 15 tuổi của miền Bắc là 73,4% ở nữ giới và 87,8% ở nam giới. Tỷ số phụ thuộc già (old-age support ratio), tức tỷ lệ số người trên 65 tuổi trên 100 người ở nhóm dân số hoạt động kinh tế từ 15 đến 64 tuổi, của miền Bắc là 18,7 người.Tỷ lệ tử vong ở sản phụ khi sinh là 89 người trên 100.000 trẻ được sinh ra. Tỷ lệ sinh ở trẻ vị thành niên là 0,3 người trên 1.000 trẻ vị thành niên. Số lượng bác sĩ và số giường bệnh trên 1.000 dân số đạt lần lượt 36,8 người, và 143 giường bệnh.