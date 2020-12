Văn hóa mùa muối kimchi của Hàn Quốc được lưu trữ trên website Thư viện quốc gia Anh

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kimchi thế giới ngày 16/12 cho biết trang web quảng bá dưa muối kimchi và văn hóa muối kimchi Kimjang tại châu Âu (kimjangproject.com) đã được đưa vào "UK Web Archive", trang lưu trữ nội dung trực tuyến do Thư viện quốc gia Anh (The British Library) quản lý.UK Web Archive là website thu thập các trang web có nội dung đại diện cho di sản văn hóa của một nước hoặc có giá trị quốc tế do những người quản lý và nhân viên lưu trữ của nước Anh thực hiện.Dự án văn hóa muối kimchi Kimjang (kimjangproject.com) được đưa vào mục "Lịch sử thực phẩm" trong tổng số 107 chủ đề trên trang lưu trữ "UK Web Archive".Trên trang kimjangproject.com, phần giới thiệu về kim chi và văn hóa kim chi do Viện nghiên cứu kimchi thế giới cung cấp, chia sẻ giá trị văn hóa cộng đồng, cung cấp thông tin về các loại kimchi, tính đặc trưng trong kimchi mỗi vùng miền và công thức nấu các món ăn với kimchi.Viện nghiên cứu kimchi thế giới đã hỗ trợ các tài liệu chuyên môn như tư liệu văn bản, hình ảnh và video từ năm 2018. Do đó, "dự án văn hóa muối kimchi Kimjang" đã lần đầu được ra mắt với sự hỗ trợ của Quỹ Xổ số quốc gia Anh (The National Lottery Heritage Fund) như một sự kiện văn hóa Hàn Quốc tại Anh vào năm ngoái.Giám đốc Viện nghiên cứu kimchi thế giới cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ và tìm kiếm tổ chức dân sự nhằm quảng bá kimchi và văn hóa muối kimchi Kimjang cho không chỉ nước Anh mà nhiều quốc gia khác trên thế giới.