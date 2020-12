Hàn Quốc sẽ nhập vắc-xin COVID-19 theo quy trình trong nước

Photo : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Kwon Jun-wook trong buổi họp báo thường kỳ ngày 15/12 cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ nhập vắc-xin COVID-19 do hãng dược AstraZeneca (Anh) đang phát triển căn cứ theo quy trình trong nước, bất chấp vắc-xin này có được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn hay không.Ông Kwon nhấn mạnh FDA là cơ quan của Mỹ, còn quá trình nhập vắc-xin của Seoul sẽ do Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) Hàn Quốc quyết định.Gần đây, một số ý kiến trong dư luận lo ngại Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đang chậm phê chuẩn vắc-xin của hãng dược Anh, nên kế hoạch nhập vắc-xin trong quý I năm sau của Chính phủ Seoul có thể bị chậm trễ. Tuy nhiên, có thể thấy Chính phủ cho rằng điều này không hề ảnh hưởng tới kế hoạch nhập vắc-xin của Hàn Quốc.Một quan chức Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc cho biết cơ quan này sẽ tiến hành xem xét đầy đủ về tính an toàn, công dụng của vắc-xin và ra quyết định phê chuẩn một cách độc lập.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc công bố nhập 10 triệu liều vắc-xin COVID-19 thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) và 34 triệu liều thông qua 4 hãng dược nước ngoài, bắt đầu nhập tuần tự từ quý I năm sau. Trong đó, có 10 triệu liều đặt từ công ty AstraZeneca (Anh), 10 triệu liều từ công ty Pfizer (Mỹ), 10 triệu liều từ công ty Moderna (Mỹ) và 4 triệu liều từ công ty Janssen (Bỉ).