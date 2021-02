Photo : YONHAP News

Hàn Quốc chính thức bắt đầu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho người dân từ sáng ngày 26/2.8 giờ 45 phút sáng ngày 26/2, nhân viên điều dưỡng của Viện dưỡng lão Sanggye (thành phố Seoul) Lee Kyung-soon (61 tuổi) là người đầu tiên được tiêm chủng tại Trung tâm y tế quận Nowon. Sau khi tiêm, bà Lee chia sẻ trong một năm qua bà luôn trong tình trạng lo lắng, nay bà đã có thể an tâm vì bản thân được tiêm phòng, qua đó gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, chính quyền quận và cơ quan y tế. Bà cho biết việc tiêm vắc-xin COVID-19 cũng không khác gì so với việc tiêm thuốc thông thường.Bắt đầu từ 9 giờ sáng cùng ngày, Hàn Quốc chính thức tiến hành tiêm chủng vắc-xin của hãng dược AstraZeneca đồng loạt tại các trung tâm y tế và viện dưỡng lão trên toàn quốc. Đối tượng tiêm chủng lần này là những người dưới 65 tuổi, gồm bệnh nhân, nhân viên y tế trong viện dưỡng lão, trung tâm phục hồi chức năng thần kinh dành cho người cao tuổi. Tính đến ngày 25/2, trong số đối tượng tiêm chủng đợt đầu, số người đồng ý tiêm chủng đạt 289.480 người, tỷ lệ đồng ý là 93,7%.Trong ngày tiêm chủng đầu tiên, một trường hợp đã phải hoãn tiêm do thân nhiệt đo được là 37,5 độ C. Tổng thống Moon Jae-in đã trực tiếp đến thăm trung tâm y tế quận Mapo (thành phố Seoul), nghe Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Jung Eun-kyeong báo cáo về kế hoạch tiêm chủng, trực tiếp quan sát Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng trẻ em Nexon thuộc Quỹ Purme được tiêm chủng, tham quan phòng chờ tiêm, phòng chuẩn bị vắc-xin và phòng quan sát phản ứng sau tiêm.Số người tiêm chủng trong ngày 26/2 là 5.266 người. Nhân sự và bệnh nhân cơ sở dưỡng lão có thể đến tiêm chủng tại trung tâm y tế địa phương hoặc đội ngũ y tế sẽ đến tận nơi trong trường hợp bệnh nhân di chuyển khó khăn. Ngoài ra, 292 viện dưỡng lão cũng bắt đầu tự tiêm chủng theo kế hoạch tự sắp xếp.